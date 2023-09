Arriva la decima edizione del Corso gratuito di avviamento al running a tre livelli

Scritto da admin• 8:07 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Prende il via la decima edizione del Corso avviamento Running a tre livelli. Martedì 19 la prima lezione teorico-pratica sul viale delle Piagge.



Riprende il Corso di avviamento alla corsa a 3 livelli (dalla poltrona al movimento, podisti saltuari e podisti continuativi in cerca di un metodo) al viale delle Piagge il prossimo martedì 19 settembre alle ore 18



L’evento, organizzato sotto l’egida UISP dall’Associazione Pisa Road Runners club, secondo i dettami della School of Running 2008, si svolgerà per 6 martedì con una prima parte teorica di circa 30 minuti per proseguire con la parte pratica con la suddivisione dei partecipanti in tre gruppi seguiti da 7 tecnici Fidal e Laureati in Sciende Motorie ed altrettanti assistenti. La partecipazione è gratuita (se si è già in possesso di una tessera, altrimenti fattibile dall’organizzazione).



“Nel corso di questi 10 anni – afferma Andrea Maggini presidente Pisa Road Runners e coordinatore del progetto – abbiamo avviato al movimento in generale ed alla corsa in particolare oltre 700 concittadine e concittadini, la maggioranza dei quali ha proseguito iniziando a frequentare i circuiti ludico motori non agonistici o affrontando sfide personali e di squadra con le gare fino a correre le loro prime maratone, trail di montagna e pure triathlon. In questa edizione stiamo registrando una positiva inversione di tendenza sulla partecipazione che dopo la pandemia aveva subito un brusco arresto, anche se lontani dalle partecipazioni del 2016 e 2017 (150 e 135 partecipanti). Ringrazio i nostri partners che ci consentono di offrire il corso ai partecipanti in concomitanza con la decima edizione.”



Superata infatti quota 60 presenze già ad oggi e si presume una ulteriore crescita nelle prossime ore. Il corso è gratuito grazie all’intervento dei partners (Craft Italia, EMA Antincendi, Toni Luigi Escavazioni e CSC Arredamenti di Lugnano).

I partecipanti hanno già ricevuto una prima comunicazione per email sui dettagli e modalità di partecipazione alla prima lezione di martedì 19 settembre ore 18.00 alle Piagge con la consueta raccomandazione di fare attenzione alle proprie auto ed a non lasciarvi dentro preziosi o borse e indumenti in evidenza. Saranno presenti 7 tecnici Fidal/laureati scienze motorie ed altrettanti assistenti.



Per partecipare al corso gratuito è sufficiente scaricare il modulo di partecipazione pubblicato sul sito www.pisarrc.it o chiedere informazioni ad info@pisarrc.it

Da menzionare che Pisa Road Runners sarà organizzatrice dell’evento di Aquathlon Elbaman che si terrà questo sabato 23 settembre a Marina di Campo (Isola d’Elba, LI). Prevista la partecipazione di oltre 100 partecipanti specialisti della disciplina della corsa, nuoto e nuovamente corsa sulla distanza atipica 1500-400-1500.

