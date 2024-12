Arena Garibaldi, l’Advisor ha consegnato al Comune di Pisa la perizia di stima

Written by admin• 5:39 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

Michele Conti: “Carte in ordine e lavori in corso per garantire il futuro allo stadio”

PISA – L’advisor individuato dal Comune di Pisa ha fornito oggi i risultati del lavoro svolto per l’individuazione del valore dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani. Alla società Avalon Real Estate, che vanta una lunga esperienza nel settore, era stato affidato l’incarico di valutazione dello stadio, sia per quanto riguarda l’eventuale cessione, sia per la concessione del diritto di superficie, sia per la stima di un canone di locazione per una concessione pluriennale.

«Oggi aggiungiamo un altro tassello importante – ha dichiarato il Sindaco Michele Conti – del quadro complessivo che riguarda il nostro stadio cittadino. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato su due fronti paralleli: da un lato con l’incarico all’advisor, che ringrazio del lavoro svolto, assieme agli uffici comunali coinvolti, che ci permette di avere le carte in ordine nei tempi stabiliti; dall’altro, proseguendo con i lavori di manutenzione straordinaria propedeutici all’aumento di capienza sullo stadio. Il nostro obiettivo, come Amministrazione Comunale, era farsi trovare pronti a ogni scenario con anticipo, in modo da non lavorare in emergenza ma programmando e garantendo il futuro al nostro stadio, attraverso iter trasparenti e ragionati»

«Sullo stadio Romeo Anconetani – ha concluso il sindaco Michele Conti – il nostro impegno non è mai mancato sia sul fronte della destinazione urbanistica, sia sulle opere di manutenzione, sia sulla nuova valutazione che concretizziamo con questo atto per tenere aperte più strade con l’obiettivo di garantire il futuro dello stadio, anche nell’ottica delle opportunità aperte con la cosiddetta “legge stadi”».

Nello specifico il Comune di Pisa ha richiesto l’aggiornamento della stima del valore dello stadio effettuata nel 2018 da Agenzia delle Entrate e, in particolare, il valore di mercato, il valore del diritto di superficie, il valore dell’usufrutto, il valore del canone di locazione.

«Si è giunti alla determinazione del valore di mercato dello stadio – ha dichiarato Jonathan Sancinelli, responsabile sviluppo del gruppo Avalon Real Estate -, attraverso differenti metodologie di stima. L’aggiornamento della precedente perizia, redatta da Agenzia delle Entrate, con il metodo del costo ha portato a un risultato pari a 3.520.000 euro, valore confermato da una valutazione con il metodo reddituale finanziario (per la stima del valore dello Stadio) e con metodo comparativo (per la stima della “Casa del custode”) che porta ad un risultato pari a 3.655.000 euro. In aggiunta alla valutazione del solo stadio, è stato stimato il valore della potenzialità edificatoria ad uso commerciale pari a 770.000 euro. Si ritiene dunque il più probabile valore di vendita dell’intera area urbana ricadente nel perimetro della scheda N. 9.2 sia pari a 4.290.000 euro. A partire da questo valore di mercato sono stati determinati i valori per i diritti di superficie e di usufrutto: diritto di superficie 99 anni pari a 4.288.966,06 euro; diritto di superficie 90 anni pari a 4.287.795,03 euro; usufrutto 30 anni pari a 3.217.500,00 euro».

Dicembre 12, 2024