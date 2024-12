Ceccotti Collezioni e FILCA CISL: un accordo innovativo per il benessere dei lavoratori e il rafforzamento del Made in Tuscany e Made in Italy

Written by Antonio Tognoli• 5:16 pm• Attualità, Attualità, Cascina, Pisa

CASCINA – Un nuovo e significativo accordo è stato siglato tra la Ceccotti Collezioni, rinomata azienda del design d’eccellenza Made in Italy e parte del gruppo Poltrona Frau dal 2018, e la FILCA CISL, rappresentata dal responsabile Nando Paragliola. Questo accordo punta a valorizzare i lavoratori, migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare il ruolo dell’azienda come leader internazionale nel settore del lusso e del design.

Grazie a un intenso confronto e alla collaborazione delle RSU, della Filca Cisl Toscana rappresentate da Ulrica Bindi e Andrea Cardini, è stato possibile raggiungere un’intesa che unisce obiettivi aziendali e benessere dei dipendenti, creando un modello virtuoso di dialogo e innovazione.

I dettagli dell’accordo: incentivi e nuove misure

L’accordo introduce una serie di misure che puntano a incentivare sia i lavoratori attuali che quelli futuri, rendendo Ceccotti Collezioni un luogo di lavoro attrattivo e moderno:

1. Incentivi per eventi familiari.

Questi incentivi rappresentano un riconoscimento concreto dell’importanza della vita personale e familiare dei lavoratori.

2. Valorizzazione della formazione:

• Implementazione di piani formativi dedicati alla crescita professionale dei dipendenti.

• Coinvolgimento delle RSU nella definizione e nell’aggiornamento dei programmi formativi, per garantire che rispondano alle esigenze dei lavoratori e dell’azienda.

3. Rafforzamento della prevenzione e della sicurezza:

• Introduzione di misure innovative per garantire ambienti di lavoro sempre più sicuri e protetti.

• Monitoraggio continuo per migliorare le condizioni lavorative in ogni reparto.

4. Banca ore solidale:

• Estensione del diritto alla banca ore solidale, con possibilità di cedere ferie, permessi e ore lavorative non solo ai colleghi con figli minori, ma anche ad altri dipendenti in difficoltà.

LE DICHIARAZIONI. Nando Paragliola, responsabile FILCA CISL, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “Questo accordo è frutto di un dialogo costruttivo e di un impegno condiviso con il General Manager della Ceccotti Collezioni dottor. Andrea Cicalini. Fin dal primo giorno dopo le elezioni delle RSU, ci siamo messi al lavoro per migliorare le condizioni dei lavoratori e conciliare le esigenze produttive con quelle personali. Grazie a questo accordo, non solo valorizziamo le persone che lavorano in Ceccotti Collezioni, ma creiamo anche un modello che rafforza il ruolo dell’azienda come simbolo di eccellenza italiana.”

Paragliola ha inoltre ribadito il contributo decisivo delle RSU: “Un ringraziamento particolare va a Ulrica Bindi e Andrea Cardini, che con il loro ruolo fondamentale hanno reso possibile questo importante traguardo. Senza il loro impegno sarebbe stato difficile raggiungere un risultato di questa portata.”

Un modello di eccellenza nel panorama italiano e internazionale. La Ceccotti Collezioni è da sempre un punto di riferimento per il design di alta gamma e il Made in Italy. Paragliola ha sottolineato l’importanza di questo accordo anche per il futuro dell’azienda: “Mi auguro che, grazie a queste misure, l’azienda possa incrementare produzione e vendite, continuando a essere un fiore all’occhiello del settore del lusso. Ceccotti Collezioni è un esempio di eccellenza che fa invidia al mondo e un orgoglio per tutto il nostro territorio.”

“Questo accordo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra azienda e sindacato -conclude Andrea Cicalini: , dimostrando che il dialogo e la condivisione degli obiettivi possono portare benefici concreti per tutti. Ceccotti Collezioni non solo si conferma leader nel design, ma anche un’azienda attenta ai suoi lavoratori e al loro benessere, creando un modello di lavoro sostenibile e inclusivo per il futuro“.

Nella foto in alto dalla sinistra Ferdinando Paragliola, Andrea Cardini, Ulrica Bindi e Andrea Cicalini

