Antonio Caracciolo: “Contenti per la vittoria, chi ha giocato a calcio non avrebbe mai fischiato il fallo sul primo gol”

Written by admin• 12:41 pm• Pisa SC

PISA – Grande entusiasmo per questa importante vittoria del Pisa che batte il Brescia per 2 a 1 al “Rigamonti”. A tal proposito ecco il commento di Antonio Caracciolo, il mitico “Comandante”.

di Maurizio Ficeli

UNA BELLA VITTORIA. “Direi che abbiamo colto una bella vittoria, e questo mi fa essere molto soddisfatto. Poi l’anno passato è stato un anno che mi ha permesso di ritornare in forma. Oggi siamo stati più forti di tutto, dal gol annullato al Var al temporale. Ora dobbiamo restare sul pezzo fino alla fine perché lo Spezia ci crede ancora, quindi guai allentare il ritmo”.

SUL GOL ANNULLATO. “Credo che chi ha giocato a calcio non avrebbe mai fischiato quel fallo che a mio avviso non c’era. Purtroppo chi prende certe decisioni non ha mai giocato veramente a calcio. Nonostante ciò siamo stati bravi a trovare il gol del vantaggio e portare in fondo questa importantissima partita”.

SUL GRUPPO. “Siamo un gruppo di splendidi ragazzi, abbiamo sempre lavorato in sordina, all’inizio dell’anno non eravamo i favoriti, però non abbiamo mai detto niente, abbiamo lavorato senza mai lamentarci e oggi probabilmente si raccolgono i frutti del lavoro che abbiamo fatto. Non abbiamo fatto niente, ma manca veramente poco”.

SUI TIFOSI. “Per quanto ci riguarda ce la metteremo tutta per regalare questa promozione ad un pubblico che anche oggi ci ha sostenuto senza farci mai mancare l’appoggio fino all’inizio del campionato, sono sempre stati presenti in tanti malgrado le restrizioni per la tessera del tifoso e tale attaccamento fa commuovere e penso che questi tifosi meritino altre categorie”.

Last modified: Aprile 25, 2025