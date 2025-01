Antonio Calabro: “Mi dispiace per i ragazzi che hanno dato tutto”

Written by Antonio Tognoli• 11:02 pm• Pisa SC

PISA – Antonio Calabro nel dopo gara della Cetilar Arena analizza la sconfitta della Carrarese attivata nei minuti finali.



“Il rammarico è per i ragazzi che hanno fatto una grande partita, hanno dato tutto, mi dispiace per i tifosi che ci hanno seguito in massa e non hanno potuto gioire”.

“Nella ripresa abbiamo messo in difficoltà il Pisa, nessuno era riuscito a farlo ultimamente. All’intervallo abbiamo fatto alcuni accorgimenti ma purtroppo alla fine non sono bastati”.

