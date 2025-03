Anna Yi Lan Zhang presenta il suo libro ‘Pentole e Zodiaco’ a ‘Banchi di Gusto’

Written by admin• 2:02 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Non perdere l’appuntamento di sabato 5 aprile alle 15.30, organizzato da CNA Pisa. Anna Yi Lan Zhang, vincitrice della quattordicesima edizione di MasterChef Italia, sarà la protagonista della “due-giorni” di “Banchi di Gusto” alle Logge di Banchi.

Nata a Milano nel 1991 da genitori cinesi, Anna ha sviluppato la sua passione per la cucina durante il lockdown del Covid-19 e, lo scorso 27 febbraio, ha conquistato il titolo di MasterChef Italia nella prima serata del programma su Sky.

A Pisa, per la quattordicesima edizione di Banchi di Gusto a cura di CNA, presenterà il suo libro “Pentole e Zodiaco. Il mio gioco da tavola”, edito da Baldini+Castoldi. Un gioco da tavola che unisce cucina e astrologia, ispirato allo zodiaco cinese, offrendo una sfida culinaria per divertirsi e scoprire qualcosa in più su noi stessi. Durante l’incontro, Anna condividerà la sua passione per la cucina e l’astrologia, raccontando come le due si intrecciano in modo unico e affascinante.

A seguire, ci sarà un firmacopie a cura della libreria Ghibellina di Pisa, con la possibilità di acquistare il libro durante l’evento.

Posti a sedere gratuiti, prenotabili online fino a esaurimento disponibilità: https://www.eventbrite.it/e/anna-yi-lan-zhang-presenta-pentole-e-zodiaco-il-mio-gioco-da-tavola-tickets-1280831193579

Last modified: Marzo 21, 2025