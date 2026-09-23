Anima Mundi, in Cattedrale “La Creazione” di Haydn diretta da James Conlon

Written by Redazione• 5:14 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Prosegue la XXV edizione di Anima Mundi, la rassegna diretta artisticamente dal maestro Trevor Pinnock e promossa dall’Opera della Primaziale Pisana. Giovedì 24 settembre alle 21, nella Cattedrale di Pisa, sarà eseguita Die Schöpfung (La Creazione) di Joseph Haydn, uno dei capolavori del repertorio sinfonico-corale ispirato alla Bibbia.

Sul podio James Conlon, alla guida dell’Orchestra della Toscana e del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, preparato da Lorenzo Donati. Solisti il soprano Katharina Konradi, il tenore Daniel Behle e il baritono Markus Werba.

Con La Creazione, Anima Mundi torna a una delle pagine più luminose del repertorio sacro settecentesco. Nell’oratorio di Haydn il racconto biblico della nascita del mondo prende forma attraverso cori, arie e recitativi, in una partitura ricca di episodi descrittivi e di grande forza orchestrale, fino al maestoso coro conclusivo “Singt dem Herren, alle Stimmen”.

James Conlon, protagonista della vita musicale internazionale da oltre cinquant’anni e direttore onorario dell’Orchestra della Toscana, guiderà un cast di interpreti di primo piano. Katharina Konradi, Daniel Behle e Markus Werba daranno voce alle figure degli arcangeli Gabriele, Uriele e Raffaele e ai personaggi di Adamo ed Eva.

Accanto a loro l’Orchestra della Toscana, formazione nata a Firenze nel 1980 e oggi guidata artisticamente da Daniele Spini e dal direttore principale Diego Ceretta, e il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, nato nel 2016 dalla collaborazione tra l’Accademia Musicale Chigiana e l’Opera della Metropolitana di Siena.

Anche questo appuntamento avrà una finalità solidale: le libere offerte raccolte durante il concerto saranno destinate alla Cittadella della Solidarietà della Caritas Diocesana di Pisa, emporio che sostiene le famiglie in difficoltà. Nel 2025 sono state aiutate 543 famiglie, per un totale di 1.597 persone.

L’ingresso è gratuito con biglietto. La prenotazione online è esaurita, ma il giorno del concerto, a partire dalle 18, gli eventuali biglietti non ritirati saranno messi nuovamente in distribuzione presso la biglietteria del Museo dell’Opera del Duomo.

Conlon by Chester Higgins

Lorenzo Donati ©Caterina Di Perri

Last modified: Settembre 23, 2026