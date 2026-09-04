Anima Mundi compie 25 anni: John Eliot Gardiner inaugura la rassegna in Cattedrale

Written by Redazione• 2:23 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – La rassegna di musica sacra Anima Mundi raggiunge il traguardo della venticinquesima edizione. Il festival, ospitato in Piazza del Duomo a Pisa, è prodotto e promosso dall’Opera della Primaziale Pisana con il contributo della Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa e del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Il concerto inaugurale si terrà martedì 8 settembre alle ore 21.00 nella Cattedrale di Pisa, preceduto dal tradizionale benvenuto degli ottoni dall’alto della Torre. A dirigere sarà John Eliot Gardiner, già direttore artistico di Anima Mundi dal 2006 al 2017, che tornerà a Pisa alla guida dei suoi nuovi complessi, The Constellation Choir & Orchestra.

John_Eliot_Gardiner

Insieme ai solisti Hilary Cronin, Samantha Cobb e Jonathan Hanley, Gardiner proporrà due grandi composizioni della spiritualità musicale tedesca dell’Ottocento: il Canto del destino op. 54 di Johannes Brahms e la Sinfonia n. 2 Lobgesang di Felix Mendelssohn.

HILARY CRONIN – c.Helena Cooke

Il Canto del destino, composto da Brahms a partire dal 1868 e ispirato alla poesia di Friedrich Hölderlin, contrappone la luminosa esistenza degli spiriti beati alla condizione inquieta e dolorosa dei mortali. La Sinfonia Lobgesang, eseguita per la prima volta nel 1840 nella Thomaskirche di Lipsia, è invece una sinfonia-cantata costruita su testi delle Sacre Scritture e aperta e conclusa dall’invito corale a lodare il Signore.

Figura di riferimento della scena musicale internazionale, Gardiner ha avuto un ruolo centrale nella riscoperta della musica antica e delle prassi esecutive storicamente informate. Nel 2024 ha fondato la nuova realtà musicale Springhead Constellation, della quale fanno parte The Constellation Choir e The Constellation Orchestra. Il progetto riunisce musicisti, artisti e creativi e promuove iniziative interdisciplinari capaci di mettere in relazione musica, arte e tutela dell’ambiente.

Anche nell’anno del venticinquesimo anniversario Anima Mundi conferma il proprio impegno nella solidarietà. In occasione del concerto inaugurale il pubblico potrà sostenere, attraverso offerte libere, la realizzazione della nuova mensa della Caritas negli spazi adiacenti al Chiesino di via Luigi Bianchi. La struttura sarà aperta a pranzo e a cena, potrà accogliere fino a 40 persone e coinvolgerà oltre 50 volontari.

L’ingresso al concerto è gratuito con biglietto. Le prenotazioni online sono esaurite, ma dalle ore 18 del giorno dello spettacolo i biglietti non ritirati saranno nuovamente distribuiti presso la biglietteria del Museo dell’Opera del Duomo.

Informazioni e programma sul sito dell’Opera della Primaziale Pisana.

Last modified: Settembre 4, 2026