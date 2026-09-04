Benessere psicologico ed educazione, a Pisa il congresso nazionale di Psicologia dello sviluppo

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PISA – Il benessere psicologico e il ruolo delle istituzioni educative nella sua promozione saranno al centro del XXXVIII Congresso nazionale della Sezione di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, in programma a Pisa da martedì 8 a giovedì 10 settembre. L’iniziativa è organizzata dall’Università di Pisa e dall’Associazione Italiana di Psicologia, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

Sono circa 300 i partecipanti attesi all’edizione 2026 del congresso, principale appuntamento scientifico annuale della comunità accademica italiana impegnata nello studio dello sviluppo e dell’educazione lungo l’intero arco della vita. Ricercatori, docenti universitari, dottorandi e psicologi si confronteranno con l’obiettivo di favorire lo scambio scientifico e promuovere la qualità della vita e il benessere dall’età evolutiva a quella adulta.

Al centro dei lavori sarà il concetto di benessere, considerato non soltanto come assenza di malattia, ma come promozione attiva delle condizioni necessarie al pieno sviluppo della persona. Particolare attenzione sarà riservata al benessere emotivo e sociale durante l’infanzia e l’adolescenza, alla qualità della vita in età adulta e nei contesti lavorativi ed educativi e all’impatto della malattia sull’equilibrio psicologico.

Il confronto riguarderà anche il ruolo di scuole, università ed enti di formazione nella costruzione di ambienti psicologicamente salutari, insieme alle politiche di prevenzione e promozione del benessere nei contesti familiari, educativi e comunitari.

Durante il congresso sarà inoltre approfondito il contributo della ricerca psicologica al benessere collettivo, con particolare riferimento al rapporto tra innovazione, formazione e sostenibilità.

Il programma e le altre informazioni sono disponibili sul sito dell’Università di Pisa.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Settembre 4, 2026