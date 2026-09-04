Paolo Bianco: “Voglio vedere lo stesso Pisa e la mentalità dimostrata nelle prime due gare”

Written by Redazione• 2:31 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Paolo Bianco presenta la gara contro la Juve Stabia alla vigilia della partenza della squadra per la Campania.

di Giovanni Manenti



STESSA MENTALITA’. “Non voglio vedere un Pisa diverso tra casa e trasferta in quanto dobbiamo imporre il nostro gioco indipendentemente dal terreno di gioco pur se è vero che per le caratteristiche di alcuni giocatori si può pensare che siamo più a nostro agio in trasferta“

PARTIRE FORTE. “Il nostro obiettivo è quello di partire forte come abbiamo fatto nelle precedenti partite, pur consapevoli che dovremmo migliorare nell’ultimo passaggio che non ci ha permesso di finalizzare al meglio le occasioni create“.

GLI ASSENTI. “Sono tutti a disposizione tranne gli stessi assenti della scorsa giornata, Scuffet, Moreo e Marras, ma la cosa più importante è che tutti i giocatori ora a disposizione, sia tra i nuovi che i vecchi, hanno manifestato una grande motivazione per dare il massimo alla causa“.

IL MERCATO E LA JUVE STABIA. “Finalmente è finito il mercato ed ho visto che i nuovi alla presentazione si sono dimostrati molto motivati, anche se dobbiamo tenere i piedi per terra a partire da domenica contro una squadra che è reduce da tre trasferte dove ha fatto bene indipendentemente dai risultati e vorrà pertanto fare bene davanti al proprio pubblico e su di un campo difficile“.

SU LERIS. “Al riguardo è emblematico il comportamento di Leris domenica scorsa che dopo aver dato tutto mi ha chiesto di essere sostituito per dar spazio ad altri, ed è questo ciò che voglio dai ragazzi, precisando che non sono il tecnico che prima della gara chiede ad un giocatore di dare il massimo per poi essere avvicendato“



SU PISA ED IL PISA. “La differenza tra questa mia esperienza e le precedenti sta nel fatto che qui abbiamo una proprietà che ha voglia di progettare qualcosa che rimanga nel tempo in una visione di crescita di cui mi farebbe molto piacere farne parte“.

SU PITTARELLO. “Pittarello è un giocatore che come lui stesso ha riferito ha voglia di alzare il proprio livello dopo le precedenti sue esperienze e non è detto che non possa anche talora giocare assieme a Petagna, fermo restando che preferisco averlo dalla mia parte rispetto che da avversario“.

SUL SINTETICO E GLI AVVERSARI. “Per la gara di domenica il fatto che si giochi su di un campo sintetico è una circostanza che dovremo affrontare in quattro occasioni, con il vantaggio di avere in squadra alcuni giocatori che hanno già una tale esperienza su tali terreni, anche se io mi preoccupo di più degli avversari e noi dovremo essere bravi nell’interpretare ogni situazione della gara, così come sono dispiaciuto per l’assenza dei nostri tifosi che rappresentano un valore aggiunto“

Last modified: Settembre 4, 2026