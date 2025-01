Andrea Mandorlini: “Sassuolo favorito per la promozione, ma la lotta è aperta”

Written by admin• 1:25 pm• Pisa SC

PISA – La redazione di News.Superscommesse.it ha avuto l’opportunità di intervistare in esclusiva Andrea Mandorlini, ex calciatore e allenatore di Ravenna. Durante la chiacchierata, Mandorlini ha condiviso le sue opinioni sul derby di Supercoppa Italiana, alcuni protagonisti della Serie A e la situazione di alcune delle sue ex squadre. Di seguito, riportiamo le sue riflessioni sulla Serie B e sulle principali candidate alla promozione.

Parlando della sua esperienza come allenatore, Mandorlini ha ricordato il periodo trascorso allo Spezia. Ha anche espresso il suo parere sulle attuali squadre in lizza per la promozione in Serie A, tra cui Sassuolo e Pisa, che si stanno mostrando come le principali contendenti.

“Il Sassuolo è sicuramente una delle favorite. La società è solida, ha risorse economiche importanti e una squadra di alto livello. Per questo motivo, credo che difficilmente sbaglieranno l’obiettivo stagionale. È la principale candidata alla vittoria del campionato. Per il secondo posto, credo che Pisa e Spezia siano le squadre più complete. Inoltre, la lotta per il terzo posto, che garantisce l’accesso diretto in Serie A, sarà molto combattuta nei Playoff, dove potrebbe succedere di tutto. Una cosa che salta subito all’occhio nella classifica è il distacco tra le prime tre e la quarta, la Cremonese. Questa squadra mi sembra quella con il rendimento più continuo tra tutte. Un plauso va anche alla Carrarese e alla Juve Stabia, che da neopromosse stanno facendo un campionato di alto livello. Queste squadre, insieme a Palermo, Catanzaro e Brescia, si contenderanno un posto nei Playoff. La classifica è ancora molto equilibrata e non si può escludere che qualche squadra, attualmente più indietro, riesca a risalire. Il campionato è lungo e, al di fuori delle prime tre, può succedere davvero di tutto.”

Last modified: Gennaio 9, 2025