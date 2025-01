Lenergy Pisa BS, rinnova Luca Remedi: “Carico e motivato per continuare questo percorso”

Written by admin• 1:24 pm• Pisa, Sport

PISA – Ancora una conferma in casa Lenergy Pisa Beach Soccer dove rinnova anche Luca Remedi.

Il classe ’97 è reduce da una stagione d’esordio nel mondo del beach soccer, in cui si è

prontamente affermato come rampante difensore, una presenza dotata di struttura e abnegazione al servizio di mister Marrucci.

In nerazzurro Remedi proseguirà il proprio percorso di crescita e inserimento all’interno dei prestigiosi palcoscenici nazionali ed europei.



Queste le parole di Remedi: “Sono molto contento di vestire la maglia nerazzurra per la

seconda stagione, carico e motivato per continuare questo percorso cercando di portare a casa qualche titolo, che per un pizzico di sfortuna ci è scivolato dalle mani l’anno scorso“.

