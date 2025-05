“Anche quest’anno non vedremo la recita dei nostri figli”: la lettera della rappresentante di classe delle Scuole Filzi

Written by admin• 1:01 pm• Attualità, Pisa

PISA – La recita di fine anno si avvicina e anche quest’anno molti genitori delle Scuole Filzi non potranno vedere la recita dei propri figli dalle classi prime alle classi quarte. E’ quello che si evince dalla lettera scritta da Giuseppina Ingrassia, rappresentante di classe della scuola Primaria pisana dell’Istituto Comprensivo Tongiorgi di Pisa.

“Quest’anno come tutti gli altri anni, la maggior parte dei bambini della scuola (tra l’altro ad indirizzo musicale), si esibiranno in occasione della festa finale della scuola che si terrà il 6 Giugno u.s. ma alla stessa potranno partecipare soltanto i genitori degli alunni delle Classi V. Abbiamo inviato numerose comunicazioni, richieste, lamentela alla Dirigente per far presente la questione e non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta. Siamo stati liquidati con il seguente messaggio, inviatoci oltretutto dalle insegnanti“.



“Riguardo alla richiesta fatta in Interclasse di aprire la festa di fine anno alle Filzi, per motivi di sicurezza legati alla capienza degli spazi, non è possibile accogliere tutti i genitori per assistere alla rappresentazione di saluto delle classi quinte. L’ingresso sarà pertanto riservato esclusivamente ai familiari degli alunni di quinta, come precedentemente stabilito. Avevamo valutato l’ipotesi di ingressi a scaglioni, ma l’organizzazione sarebbe risultata troppo complessa e, oltretutto i tempi sono ormai troppo stretti. L’anno prossimo esamineremo con calma varie modalità che possano consentire la programmazione di un evento aperto anche per le altre classi. Grazie per la comprensione e la collaborazione.“.

“Una vergogna…i bambini, che si stanno già preparando all’esibizione da diverso tempo, hanno iniziato a fare mille domande…”Mamma, ma te verrai alla recita? Babbo, te? Perchè?”

La risposta è purtroppo ovvia e fa stringere il cuore ad ogni genitore che farebbe salti mortali pur di vedere 5 minuti di esibizione del proprio figlio, chiedendo permessi a lavoro, ferie, congedi e qualsiasi altro pur di partecipare. Siamo adirati, stanchi e delusi…una Dirigente che non tiene nemmeno in considerazione i reali bisogni dei bambini, né tantomeno dei genitori. E la cosa ancora più triste è che questo non è un caso isolato e sono tante le richieste che sono rimaste prive di riscontro alcuno o negate“.

“Spero che le mie parole, che non sono solo mie ma della stragrande maggioranza dei genitori, abbiano un’incidenza..noi genitori ci siamo, siamo presenti e vogliamo esserlo.

Quando ho cercato di spiegare a mio figlio di 6 anni che i suoi genitori non avrebbero potuto partecipare alla festa “per motivi di sicurezza”, lui mi ha chiesto: “Ma perchè voi genitori siete pericolosi?” E’ questo il messaggio che arriva ai bambini…scuola e famiglia sono due cose da tenere distinte e separate…che tutto quello che si fa a scuola rimane a scuola, salvo i compiti. Sappiamo per certo che i problemi “di sicurezza” potevano benissimo essere superati organizzando l’evento in altra sede, come la Biblioteca Sms di Pisa (la Dirigente ne ha la piena disponibilità), permettendo a tutti i bambini di esibirsi, di far vedere ai propri genitori quello che fanno a scuola, quello che hanno imparato…sia anche “solo” una canzoncina; che non sarà poi “solo una canzoncina” perchè quella canzoncina creerà il ricordo di un momento felice di condivisione tra la famiglia, la scuola e soprattutto i bambini. Molto spesso si dice, ma solo a parole perchè i fatti poi dimostrano altro, che la scuola e i genitori dovrebbero essere un tutt’uno e collaborare per la migliore educazione dei bambini, per creare un futuro migliore…in realtà la maggior parte delle volte purtroppo è assolutamente il contrario e noi genitori siamo tagliati fuori da attività alle quali avremmo tutto il diritto di partecipare. Cordiali saluti“



Last modified: Maggio 27, 2025