 “Amare una sirena” con Sophia Fucci

CASCINA – Le sirene esistono “e camminano per strada, proprio accanto a voi”. Libere e ribelli non possono essere amate perché continuano ad appartenere ad un altro mondo, a metà tra quello acquatico e la terraferma. “Amare una sirena” (Prospero editore) è il libro di Sophia Fucci che sarà presentato venerdì 9 maggio alle 18 alla Biblioteca comunale Peppino Impastato di Cascina per il festival “Solo amore”, promosso e organizzato dall’associazione Lungofiume con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Cascina.

Sophia è un’insegnante. Ed è nata due volte: in via ufficiosa a Barile, in provincia di Potenza, il 24 aprile del 1990, ufficializza il 16 maggio 2018 a Pisa. Una data che racconta il suo percorso di transizione, mescolando realtà e racconto, fatti reali e altri mai accaduti. Da un lato c’è il racconto autobiografico, quello di un ragazzo di provincia che, anche grazie al trasferimento in Toscana per frequentare l’università, afferma la sua identità sessuale. Pagine che si ispirano al diario di Sophia , portato avanti negli anni e riempito di confessioni e riflessioni. Dall’altro, un romanzo che parla dei problemi e dei travagli che riguardano ogni persona.

A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Francesca Bianchi. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali dell’assessora del Comune di Cascina Giulia Guainai, letture poesie e pensieri a cura ispirati al libro di Sophia Fucci a cura del gruppo PoesiAMO.

L’ingresso è libero.

