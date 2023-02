Amarcord nerazzurri di “Schiaccia” ai tempi di Romeo

Scritto da admin• 1:03 pm• Pisa SC

PISA – Oggi sui social, il nostro collaboratore Maurizio Ficeli, da tutti conosciuto col soprannome di “Schiaccia” “ha postato una immagine che raffigura una cartolina che lui scrisse dalla trasferta di Avellino nel 1989 con destinatario Avedano Baccelli, collaboratore del Nerazzurro, dove descriveva personaggi del tifo pisano come il famoso” Ingegnere “oppure la” Gingilla”od “Olivia”.

Erano gli anni che il nostro “Schiaccia”, dipendente della società guidata dal presidentissimo Romeo Anconetani, seguiva il Pisa in qualsiasi angolo della penisola e comunque aveva già la passione per la scrittura, prima collaborando ad un giornalino stampato dalla Curva Nord (da ricordare le sue interviste ai calciatori del tempo, Faccenda, Ipsaro, Cuoghi, Caneo, per citarne alcuni, oppure all’allora presidente del Livorno Enrico Fernandez Africano, intervistato direttamente presso i suoi uffici in zona Attias) e poi con il Nerazzurro scrivendo poesie in vernacolo pisano.

Altri tempi, altra età, ma ricordi indelebili che vogliono condividere con tutti quelli che hanno vissuto quegli anni d’oro e con chi ama i colori nerazzurri e la nostra citta.

Last modified: Febbraio 23, 2023