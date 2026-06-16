Alla Rocca Sillana una cena al tramonto tra fine dining, storia e paesaggio

Written by Redazione• 11:38 am• Pomarance, Cultura, Eventi/Spettacolo

POMARANCE- Una notte d’estate in cui la storia millenaria incontra il fine dining. Sabato 20 giugno, a partire dalle ore 20, la suggestiva cornice della Rocca Sillana, a San Dalmazio nel comune di Pomarance, ospiterà Rocca Vibes | Moonlight Dinner, evento culinario firmato in esclusiva da Theca Ristorante.

L’appuntamento si presenta come un viaggio tra gusto, arte e bellezza naturalistica. Sospesi tra il cielo e le colline toscane, gli ospiti potranno vivere il momento in cui il tramonto illumina la pietra antica della fortezza con riflessi dorati, in un’atmosfera pensata per valorizzare il dialogo tra cucina creativa e paesaggio.

Protagonista della serata sarà il percorso degustazione ideato dallo chef Leonardo Rutigliano, dedicato alle eccellenze del territorio e accompagnato da una selezione di vini in abbinamento.

«Con Rocca Vibes abbiamo voluto portare la nostra cucina fuori dalle mura del ristorante per fonderla con uno dei luoghi più magici e carichi di storia della Toscana – spiega Cesare Dell’Omo, patron di Theca Ristorante –. Ogni piatto del menù è stato pensato per dialogare con il panorama, creando un’armonia perfetta tra l’intensità dei sapori e l’emozionante tramonto alla Rocca».

Il menù prevede sette portate. Si partirà dal carpaccio di gambero con maionese alla mandorla, vinaigrette al passion fruit, tapioca e nasturzio, per poi proseguire con il daino tonnato accompagnato da verza marinata. Tra i primi piatti, la lasagnetta al cacciucco con sentori di basilico e zenzero e il risotto al caciocavallo con polvere di peperone crusco ed erbe spontanee, signature del locale pomarancino.

La degustazione continuerà con la ricciola abbinata alla panzanella e con il controfiletto di chianina servito con melanzane, yogurt e ciliegia bbq. A chiudere il percorso sarà un dessert fresco a base di albicocca e basilico. Ogni portata sarà accompagnata da un percorso di wine pairing incluso nell’esperienza.

La partecipazione alla serata ha un costo di 120 euro a persona, comprensivo di menù degustazione e vini in abbinamento. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, contattando direttamente Theca Ristorante al numero +39 331 6090938.

Last modified: Giugno 16, 2026