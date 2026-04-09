Alla Libreria Erasmus la presentazione del libro “Vivere” di Raffaele Picarelli

Written by Redazione• 8:46 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 11 aprile alle ore 17.30 la libreria Libreria Erasmus ospiterà la presentazione del libro “Vivere” di Raffaele Picarelli, pubblicato da Edizioni La Meridiana. L’autore dialogherà con Andrea Ulivi.

Il volume raccoglie poesie scritte tra il 2017 e il 2019, parte di un percorso più ampio sviluppato nel corso degli anni fino al 2025. Nei testi Picarelli riflette sul senso dell’esistenza, ripercorrendo una vita segnata dall’impegno politico e sociale e interrogandosi su ciò che resta di quell’esperienza in un presente percepito come complesso e disorientante.

Attraverso un’intensa ricerca interiore, l’autore costruisce un viaggio tra memoria e identità, in cui l’infanzia, il paese d’origine e le esperienze personali diventano elementi centrali di una riflessione più ampia sulla condizione umana. Le poesie affrontano anche temi contemporanei, tra cui i conflitti e le crisi globali, dando voce a una sensibilità attenta alle sofferenze del presente.

Raffaele Picarelli ha studiato alla Scuola Normale di Pisa e successivamente all’Università di Firenze. Nel corso della sua carriera ha lavorato nel settore bancario occupandosi di analisi economico-finanziarie.

L’ingresso all’incontro è libero.

Last modified: Aprile 9, 2026