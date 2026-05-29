Alla Domus Mazziniana un incontro su ebraismo e antisemitismo moderno con Ignazio Veca

Written by Redazione• 3:19 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Si è svolto mercoledì 6 maggio 2026, alla Domus Mazziniana di Pisa, l’incontro del ciclo Clioscopio. I problemi del Presente, lo sguardo della Storia dedicato al tema Ebrei ed Ebraismo: le parole per parlarne.

Al centro dell’appuntamento la presentazione del volume di Ignazio Veca, Il Discorso del Rabbino. Storia del plagio alle origini dell’antisemitismo moderno, pubblicato da il Mulino nel 2025. Con l’autore, ricercatore in storia contemporanea all’Università di Pavia, hanno dialogato Alberto Mario Banti e Carlotta Ferrara Degli Uberti, entrambi dell’Università di Pisa. Il confronto è stato coordinato da Sante Lesti, dell’Università di Pisa.

Nel corso dell’incontro è stata approfondita la storia del Discorso del Rabbino, un testo falso che ebbe ampia circolazione nell’Europa di fine Ottocento e che contribuì alla costruzione di immaginari e stereotipi antisemiti, anticipando alcuni elementi poi confluiti nei Protocolli dei Savi di Sion.

“Il libro racconta la storia di un testo, Il Discorso del Rabbino, ricostruendone le origini, le metamorfosi e la diffusione nello spazio europeo di fine Ottocento – ha spiegato Veca ai microfoni dei canali social del CRR pisano –. Questo testo costituisce una sorta di prototipo dei Protocolli dei Savi di Sion, destinato a diventare il più grande falso del XX secolo, e racconta la storia di un progetto di dominio sulla società da parte degli ebrei”.

Veca ha sottolineato come si tratti di “un falso utilizzato nella propaganda antisemita di fine Ottocento”, ma anche di un caso storico particolarmente rilevante per comprendere i meccanismi di costruzione e diffusione della disinformazione.

“Ricostruendone i momenti, le fasi di progressiva immersione nell’ecosistema mediatico europeo – ha aggiunto – ci si rende conto di come un testo inizialmente di finzione possa diventare per l’opinione pubblica una prova di una realtà esistente fuori dai romanzi”.

La registrazione dell’evento resta disponibile sulle pagine social della Domus Mazziniana.

Last modified: Maggio 29, 2026