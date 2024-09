Alessio Bottaini celebra dieci anni dall’Incidente con un giro in bici da Careggi a Calci: “Un grazie al sistema sanitario pubblico”

Scritto da admin• 5:42 pm• Attualità, Calci

CALCI – A dieci anni dall’incidente in cui perse una gamba, Alessio Bottaini ha voluto esprimere la sua gratitudine al sistema sanitario pubblico per il supporto ricevuto. “Siamo noi a ringraziare Alessio – sottolinea Laura Guerrini, direttrice dei servizi sociali della ASL Toscana nord ovest – per aver riconosciuto e valorizzato l’importanza della sanità pubblica, rendendolo evidente con il suo viaggio in bicicletta da Careggi a Calci“.

Dopo essere stato portato in gravi condizioni a Careggi, dove subì l’amputazione della gamba, Alessio ha affrontato un percorso di riabilitazione a Fornacette e, grazie alla sua determinazione, è riuscito a riscoprire la passione per la bicicletta.

Ha ripercorso la strada da Firenze a Calci, celebrando così questo decimo anniversario con un simbolico giro in bici, frutto di dieci anni di impegno e allenamenti. Anche la direzione aziendale si unisce agli auguri per questo speciale traguardo.

Last modified: Settembre 3, 2024