Gaetano Masucci: “Il popolo pisano mi ha dato emozioni inaspettate”

Scritto da Antonio Tognoli• 6:20 pm• Pisa SC

PISA – Otto anni con il nerazzurro addosso non sono facili da raccontare in pochi minuti in conferenza stampa per Gaetano Masucci visibilmente commosso nel dopo gara di Pisa – Sud Tirol.

Tano oggi ha giocato l’ultima sua gara in nerazzurro e alla fine ha ricevuto il tributo da tifosi, squadra e staff.

“Ho ricevuto qualcosa di inaspettato dal popolo pisano. Ci sono stati tanti momenti entusiasmanti fondamentali dove ho saputo cadere e rialzarsi così metto la retrocessione in C ma anche la promozione a Trieste e il rigore sbagliato con il Frosinone. Le prendo tutti perché è da i momenti difficili che poi riesci a costruire con i compagni e con la squadra i momenti belli che ti danno un legame. Qui sto benissimo qualsiasi cosa mi sarà proposta, io ho voglia di imparare e mi metterò a disposizione per farla”.

