Alberto Aquilani: “La squadra ha fatto quello che gli ho chiesto e mi prendo la responsabilità, ma per vincere bisogna essere più bravi e più cattivi”

Scritto da Antonio Tognoli• 8:33 pm• Pisa SC

PISA – Mister Alberto Aquilani commenta così la sconfitta subita per 2-0 al “Ceravolo” dalla propria squadra.



di Maurizio Ficeli

“I ragazzi hanno fatto quello che gli ho chiesto e mi prendo tutta la responsabilità, ma per vincere bisogna essere più bravi e più cattivi in tutte le fasi anche se dobbiamo essere orgogliosi di aver fatto la partita riuscendo a tenere l’avversario nella propria area, ma bisogna analizzare i motivi di questa sconfitta”.

“Ritornando alla gara è stata giocata bene ed abbiamo creato di più del Catanzaro. Purtroppo questo è un momento negativo. Abbiamo provato a segnare in ogni modo. Inoltre abbiamo fatto di tutto sia per vincerla che per pareggiarla, insomma per non perderla ed abbiamo avuto anche sfortuna in qualche occasione. Riguardo all’assenza di D’Alessandro in campo all’ultimo istante è dovuta al fatto che non si è sentito bene, aveva giramenti di testa e non se l’è sentita di giocare”.

Condividi la notizia:

Last modified: Dicembre 9, 2023