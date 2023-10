Alberto Aquilani: “Ho visto un bello spirito, la sosta dovrà servire per affrontare al meglio le prossime gare”

Scritto da admin• 8:44 pm• Pisa SC

CESENA – Al termine della gara disputatasi al “Manuzzi” di Cesena dove il Pisa ha pareggiato per 0-0 con lo Spezia ecco il commento del tecnico nerazzurro Alberto Aquilani.

di Maurizio Ficeli

“Direi che è stato un pareggio giusto, una gara nella quale abbiamo avuto diverse occasioni. Ho visto un bello spirito in un incontro tirato. Quindi tutto sommato bisogna essere soddisfatti di questo pareggio, non dimenticando che avevamo sette assenti. Sicuramente questo non è sufficiente ma oggi sono soddisfatto. Questa è una prestazione che ci da un po’ di fiducia. Il campionato è lungo e difficile, ora la sosta ci dovrà servire ad affrontare al meglio le prossime gare”.

