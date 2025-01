Al via la prevendita dello spettacolo “Vado a vivere con Me” del prossimo 23 Aprile al Teatro Verdi di Pisa

Written by admin• 3:29 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Si apre venerdì 17 gennaio la prevendita per l’amatissimo spettacolo di Jonathan Canini “ Vado a vivere con me” che andrà in scena il prossimo 23 aprile al Teatro Verdi di Pisa.

Si potranno acquistare i biglietti online su Ticketone o presso la biglietteria del Teatro. La data è a cura di LEG Live Emotion Group. Attraverso fatti realmente accaduti, monologhi esilaranti e straordinarie disavventure, il comico toscano Jonathan

Canini racconta che quando lasciamo il “nido” curato e coccolato dei genitori per andare a vivere da soli, spesso ci si ritrova ad affrontare le più avverse vicissitudini: cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare… Scene di vita quotidiana che possono diventare incubi se si fanno per la prima volta. Un’esperienza esilarante che l’attore ripercorre in questo show scritto sotto l’occhio vigile di un altro asso della comicità, Walter Santillo, che ha curato la regia dello spettacolo. Dopo i successi riscossi con ”Cappuccetto Rozzo” – oltre 25.000 spettatori, tre anni di repliche – Canini torna con la stessa verve che l’ha imposto sui social, a calcare i palchi più importanti della Toscana, registrando un sold-out dietro l’altro.Lo accompagnano sul palco anche i suoi personaggi che lo hanno reso celebre: Pamela di San Miniato, Il Fattone, L’Anticiclone Africano…. e molti altri vi aspettano in questo spettacolo tutto da ridere, che sancisce il talento e la simpatia di Jonathan Canini.

Last modified: Gennaio 17, 2025