Al via i Rigeneration Camp a Putignano

PISA – Dal 3 al 7 e dal 10 al 15 luglio arrivano a Putignano i “Rigeneration Camp”, i

campi estivi per realizzare il sistema di azioni progettate dopo tre anni di un

percorso che ha visto il protagonismo delle ragazze e dei ragazzi dell’I.C.

Gamerra di Pisa, grazie al progetto “Lavori in Corso – Adottiamo le città” di

Legambiente.



Il percorso svolto fin qui ha portato le ragazze e i ragazzi all’individuazione dei

luoghi del quartiere da riqualificare. La rigenerazione ambientale, sociale e

culturale degli spazi adottati è infatti un punto focale per permettere ai minori

di vivere il territorio come un luogo di aggregazione, in cui poter ricucire le

proprie personali reti sociali, aumentando così le possibilità culturali in un’ottica

di contrasto e prevenzione di fenomeni di povertà educativa, sociale e

culturale. Una tappa importante del percorso è stata proprio la creazione della Mappa di Comunità, una rappresentazione grafica del quartiere, costruita dai ragazzi

stessi, dopo un’attenta attività di riscoperta dei luoghi, strumento necessario

per guidare la progettazione delle azioni di rigenerazione del territorio.

I ragazzi e le ragazze, partiti dalla riflessione sui loro bisogni e desideri,

hanno esplorato quelli di persone appartenenti ad altre fasce di età e li

hanno messi in relazione con le opportunità e le criticità dei luoghi, per arrivare

a definire il centro del quartiere “Cuore di Putignano”, con la chiara

consapevolezza di voler contribuire a farlo pulsare.

Hanno quindi previsto un piano di rigenerazione urbana tenendo in

considerazione le caratteristiche dei luoghi e dei vincoli legati alla pianificazione

urbanistica. Durante i Rigeneration Camp, rivolti ad adulti e ragazzi daremo vita ad una

panchina molto speciale, ci prenderemo cura della biodiversità presente nelle

aree verdi e faremo piccoli interventi per migliorare la camminabilità intorno

alla scuola. Non mancheranno le escursioni, i giochi di ruolo, i laboratori di

lettura ed artistici. Potete iscrivervi mandando una mail a linc.pisa@gmail.com

Il progetto, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile in Italia, prevede il coinvolgimento dell’intera comunità educante e a Pisa ha come partner di progetto l’Istituto Comprensivo “Gamerra”.



LE ALTRE ATTIVITÀ DEL PROGETTO. Giovedì 18 e venerdì 19 maggio si è svolto il Festival della scienza, per sperimentare competenze comunicative connesse alle discipline STEM e riflettere sulle connessioni che esistono tra scienza, democrazia e pace. Grazie all’eccellente lavoro del corpo docente, insieme agli operatori ed alle

operatrici di Legambiente e di Eurosc, piccoli gruppi di studenti hanno creato e

condotto una decina di stand in cui poter sperimentare, insieme alle famiglie,

attività laboratoriali, immergendosi nel mondo della tecnologia, della biologia,

della geologia e della matematica. Durante entrambi giorni, ricercatori e ricercatrici del mondo accademico hanno contribuito al programma, portando la loro esperienza attraverso attività laboratoriali connesse alle discipline STEM, alla sociologia e agli studi sul conflitto. Non è mancato un laboratorio volto a presentare le azioni di rigenerazione urbana che ricadranno sull’area perimetrata, ovvero sul centro del quartiere, il “cuore pulsante” di Putignano per aumentarne la cura, l’accessibilità e la

capacità aggregativa. A disposizione anche il “Pedibus”, che permette ai minori, accompagnati dalle operatrici, di effettuare divertendosi, in sicurezza e in maniera sostenibile il tragitto casa-scuola.



IL PROGETTO. “Lavori in Corso – Adottiamo le città”, selezionato da Con i Bambini

nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in Italia, si occupa di ricucire e ritessere legami sociali, di creare opportunità e di sostenere una rigenerazione sociale, ambientale e culturale in 5 territori: Montespaccato a Roma, Putignano a Pisa, La Zisa a Palermo, Tolentino, in provincia di Macerata e Sant’Arpino, in provincia di Caserta. Vari partner collaborano a livello nazionale e locale: oltre a Legambiente Onlus, capofila di progetto, ci sono anche Anpas, il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (Università La Sapienza di Roma), EuroUSC s.r.l.,

Disamis s.r.l., i 5 Istituti scolastici e i Comuni di Tolentino, Sant’Arpino, Palermo e Pisa.

