Al via i CNU 2023 con il Volley: ecco Cus Pisa-Cus Torino

PISA – Prendono il via presso gli impianti sportivi di Via Chiarugi i Campionati Nazionali Universitari, protagonista martedì 28 febbraio alle ore 13, la pallavolo, con la sfida tra Cus Pisa e Cus Torino al PalaCus di Via Chiarugi 5, a Pisa.

La squadra di Coach Moi è pronta per questo inizio contro una compagine storicamente molto competitiva quale il Cus Torino che nello scorso CNU a Cassino ha conquistato la medaglia d’argento sconfitto in finale solo da Modena. Non sarà dunque una passeggiata, il primo impegno in questi CNU 2023, per il Cherubino.

La formazione di Coach Moi, si presenta con gli universitari militanti nel campionato di serie C, proprio nella formazione cussina, con alcuni elementi, che arrivano da altre società limitrofe tra cui Migliarino Volley, militante in serie C, e Arno volley che milita nel campionato di serie B.



Sarà un inizio difficile per la formazione del Cus Pisa, visto lo spessore tecnico dell’avversario, ma mister Moi afferma: “Sono molto fiducioso dei miei ragazzi, non mi deluderanno”.

Ecco la rosa del Cus Pisa Volley partecipante ai Campionati Nazionali Universitari: Cosimo Balducci, Adriano Barone, Gabriele Boaretti, Giuseppe Bonanno, Andrea Maciocco, Matteo Marini, Elia Melani, Andrea Oddo, Giacomo Pasquini, Marco Prefetto, Lorenzo Scavone. Allenatore Mario Moi.

Last modified: Febbraio 27, 2023