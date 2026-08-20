Al Ristorante “La Tortuga” di Pisa, un grazioso giardino ti aspetta per i tuoi eventi più speciali 

Written by Redazione• 10:23 am• Redazionale aziende

PISA — “Semplice negli ingredienti, ricchissima nel gusto”, questa la definizione più vera e rappresentativa della cucina del Ristorante “La Tortuga” di Pisa, un laboratorio di ricette e piatti rigorosamente di pesce, che portano in tavola il profumo e la tradizione del mare versiliese.

di Melania Pulizzi

Dopo la presentazione dedicata al locale pochi mesi fa, allunghiamo il nostro binocolo e puntiamolo sugli ambienti: tra le sale interne, spicca un luminoso giardino, che racchiude un’atmosfera elegante e rilassante, il luogo ideale per concludere queste calde sere estive ed accogliere quelle tiepide dell’autunno. Hai la necessità di realizzare un evento senza rinunciare alla ricercatezza? Che sia speciale o formale, il Ristorante “La Tortuga” è pronto per allestire la sua area esterna, rendendola perfetta per la tua occasione: anniversario, laurea, compleanno, ma anche incontri aziendali, convegni e congressi, con la scelta di un menù personalizzato da condividere insieme al titolare Giovanni Sani, dall’esperienza più che ventennale e al personale di cucina, sempre attento ai dettagli.

Accoglienza e rispetto per la tradizione con materie prime di ottima scelta, questo è ciò che fa la differenza al Ristorante “La Tortuga”: dagli antipasti alle paste fresche, stirate o ripiene; alle delicate crudités e tartare, per palati più raffinati, alle grigliate e fritti per quelli più veraci, fino agli ottimi dessert al cucchiaio; il tutto accompagnato da vini locali provenienti dal Consorzio Cantine di Pisa; uno scrigno per veri intenditori, che comunque lascia spazio anche a delle ottime proposte regionali e nazionali, anch’esse presenti.

Dal cliente storico al turista curioso di assaporare i piatti del posto, il titolare Giovanni Sani e tutto il suo staff, vi aspettano ogni giorno, sia a pranzo che a cena, con piatti selezionati a seconda del periodo, all’interno di un menù alla carta tutto da scoprire.

Last modified: Agosto 20, 2026