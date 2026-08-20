Gestione rifiuti, Rollo: “Chi ha approvato Pef e Paac non può lamentarsi oggi”

Written by Redazione• 11:52 am• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Dario Rollo, Capogruppo “Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia, Comune di Cascina.

«Sulla Tari e sugli aumenti abbiamo già espresso chiaramente la nostra posizione. Adesso vogliamo concentrarci sulla gestione del servizio e sulla coerenza politica: chi ha votato a favore del Piano economico finanziario e del Piano annuale delle attività comunali non può stupirsi delle criticità né cercare giustificazioni a posteriori».

A intervenire è Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico-Libertà è Democrazia, che ricorda le perplessità sollevate dal proprio gruppo durante la discussione in Consiglio comunale.

«Avevamo evidenziato le principali criticità del Pef e della gestione dei rifiuti, mettendo agli atti i nostri dubbi e chiedendo risposte. Chi oggi solleva le stesse questioni aveva tutti gli elementi per valutarle prima del voto. È politicamente incoerente sostenere la maggioranza, approvare il Piano finanziario e poi prendere le distanze dalle conseguenze di quelle scelte».

Rollo chiede quindi chiarimenti sui controlli effettuati nei confronti del gestore e sulle eventuali sanzioni contrattuali.

«Di fronte ai numerosi disservizi segnalati dai cittadini nel 2025, quante penali sono state applicate? Per quanto ci risulta, nessuna. Se così fosse, il dato dovrebbe essere spiegato. Non basta riconoscere le criticità: occorre verificare il rispetto del contratto e, in presenza di inadempienze, utilizzare gli strumenti previsti per tutelare il Comune e i cittadini».

La richiesta è di rendere pubblici i dati relativi alle contestazioni, alle inadempienze rilevate e alle eventuali penali applicate. «La gestione di un servizio pubblico richiede controllo, non soltanto il pagamento delle fatture».

Un altro tema riguarda l’abbandono dei rifiuti. Rollo domanda quante sanzioni siano state elevate e riscosse nel 2025, quanti responsabili siano stati individuati e quali risultati abbia prodotto l’attività dell’ispettore ambientale.

Il capogruppo richiama inoltre i circa 100mila euro destinati alle telecamere contro gli abbandoni, sostenendo che si tratterebbe in gran parte di dispositivi fittizi.

«Vogliamo sapere quante telecamere siano state realmente installate e quanti episodi siano stati accertati grazie a questi strumenti. Nel Pef il risultato indicato è zero».

Rollo rivolge poi una critica diretta al gruppo Per Voi, che sostiene l’attuale maggioranza.

«Oggi sembra voler evidenziare alcune criticità della gestione, ma il suo capogruppo ha fatto parte della precedente Amministrazione come assessore. Perché questi problemi non sono stati sollevati quando era in Giunta? E perché non sono stati posti prima dell’approvazione del Pef e del Paac?».

«Cambiare idea è legittimo – prosegue – ma è diverso dal tentativo di cancellare le proprie responsabilità politiche. Se oggi si ritiene che il sistema presenti delle criticità, bisogna avere il coraggio di riconoscere di aver votato gli atti che lo hanno determinato».

Valori e Impegno Civico-Libertà è Democrazia chiede infine all’Amministrazione di rafforzare il controllo sul gestore, applicare le penali quando ne ricorrano i presupposti, intensificare il contrasto agli abbandoni e rendere pubblici i risultati.

«A chi sostiene la maggioranza chiediamo coerenza: se il Piano finanziario era sbagliato, perché è stato votato? Se invece viene considerato valido, lo si difenda assumendosi la responsabilità delle scelte compiute. Non è accettabile approvare oggi e lamentarsi domani».

Last modified: Agosto 20, 2026