Al Museo delle Navi Antiche appuntamento con l’amore e il rock progressivo

PISA – Appuntamento a tema “romantico” e musica rock progressiva. È questo il binomio che accompagna il mese degli innamorati al Museo delle Navi Antiche di Pisa, che a febbraio dedica una serie di attività a giovani, coppie e adulti, curate da Cooperativa Archeologia.



La prima, è in programma sabato 10 febbraio (ore 15,30), con “Amor amoris: un viaggio nell’ars amatoria”, una visita guidata in cui gli operatori del Museo accompagneranno i visitatori alla scoperta dell’amore al tempo degli antichi romani, attraverso i reperti provenienti dallo scavo delle Navi di San Rossore. Al termine i partecipanti si cimenteranno in un laboratorio per adulti nel quale realizzeranno olii afrodisiaci e profumati (ore 16,30), per uy. Da co paoesperienza che offrirà anche l’occasione per conoscere altri appassionati e appassionate di storia e archeologia.

Domenica 18 febbraio (ore 17), invece, l’Auditorium del Museo delle Navi Antiche si trasformerà un palcoscenico rock sulle note della musica del gruppo “Aliante”, band formata nel 2016, con 3 dischi all’attivo (il quarto in lavorazione) e composizioni originali degli stessi musicisti, che al meglio vi hanno convogliato la personale esperienza musicale e didattica e soprattutto i propri gusti musicali. Un insieme che varia dal progressive al jazz-rock, con un ampio spazio all’improvvisazione, che caratterizza questi generi. L’appuntamento si inserisce all’interno della rassegna “Il salotto musicale VII edizione” curata dall’Associazione Culturale “Chi vuol esser lieto sia”, in collaborazione con il Museo delle Navi Antiche di Pisa ed il patrocinio del Comune di Pisa.

Tutte le iniziative sono a pagamento e a prenotazione obbligatoria allo 050 47029 oppure a prenotazioni@navidipisa.it, nel fine settimana al numero 050 8057880. Dettagli e costi su https://www.navidipisa.it/eventi/

