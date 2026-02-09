Adesso è ufficiale: Dario Rollo candidato sindaco alle amministrative 2026

Written by admin• 4:59 pm• Cascina, Politica

CASCINA – Adesso è ufficiale la candidatura di Dario Rollo a sindaco del Comune di Cascina. per le elezioni amministrative del 2026, come da noi anticipato il 29 gennaio scorso.

La decisione, spiega, nasce da un percorso di ascolto e confronto con la comunità e punta a portare competenza e concretezza nell’amministrazione cittadina.

Rollo vanta dieci anni di esperienza istituzionale: assessore con deleghe a bilancio, patrimonio, partecipate e fiscalità, poi vicesindaco e sindaco reggente dal 2016 al 2020. Dal 2020 è consigliere comunale, seguendo i principali dossier amministrativi.

«La mia candidatura nasce dalla convinzione che libertà, democrazia e partecipazione siano la vera forza della nostra comunità», afferma. Il progetto è sostenuto dal partito Libertà è Democrazia e dalla lista civica Valori e Impegno Civico, di cui Rollo è capogruppo in consiglio comunale.

«Non è una candidatura ideologica, ma un progetto serio e concreto: conti pubblici in ordine, servizi efficienti, interventi sul territorio e scelte trasparenti», aggiunge.

Programma e coalizione saranno presentati nelle prossime settimane. Intanto è fissata l’inaugurazione della sede elettorale sabato 14 febbraio alle ore 17:00 in corso Matteotti 91, di fronte al Comune, con la presentazione ufficiale del candidato e gli interventi dei rappresentanti nazionali, regionali e locali. «Il futuro di Cascina viene prima di tutto», conclude Rollo.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Febbraio 9, 2026