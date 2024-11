Addio a Maria Antonia Pizzoleo: una maestra e un’artista indimenticabile

Scritto da admin• 11:47 am• Pisa, Attualità

PISA – È venuta a mancare Maria Antonia Pizzoleo, una maestra eccezionale che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori dei suoi alunni. Famosa per il suo indomito carattere e la dedizione, ha lavorato per creare una scuola innovativa e sperimentale a partire dai suoi primi anni a Alica, per proseguire a Metato e infine a Pisa.

La sua didattica si basava su un apprendimento attivo e pratico, trasformando le sue classi in laboratori creativi con attività artistiche e scientifiche.

Organizzava mostre e gite, come memorabili visite notturne al Telegrafo di Livorno, e gli ex alunni ancora conservano ricordi affettuosi di quegli anni. Come madre, si è dedicata alla famiglia e ha coinvolto tutti in attività sportive e ricreative, supportando anche il marito in difficoltà. Era un’artista appassionata, sempre impegnata in progetti creativi, e non si fermava mai, neanche in età avanzata.

