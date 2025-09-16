Acque Tour 2025-2026: torna il progetto educativo per scoprire e proteggere l’acqua

Written by admin• 5:01 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Scorre nei fiumi, si raccoglie nelle sorgenti e nelle falde, riempie i laghi e attraversa le città: l’acqua accompagna da sempre la vita dell’uomo e della natura. È un bene prezioso ma fragile, che oggi più che mai richiede attenzione e cura. Trasmettere alle nuove generazioni non solo la conoscenza del ciclo idrico, ma anche la consapevolezza che ciascuno di noi può contribuire a preservarlo, diventa quindi fondamentale.

Con questo obiettivo torna Acque Tour, il progetto di educazione ambientale promosso da Acque in collaborazione con l’associazione La Tartaruga, giunto alla 24ª edizione. Da ottobre 2025 a giugno 2026 saranno disponibili 475 interventi gratuiti per le scuole del territorio, con attività studiate per tutte le età: laboratori e lezioni in classe, esperienze creative e sensoriali, visite guidate agli impianti e gite alla scoperta di acquedotti, sorgenti e fontane. Dal suggestivo Acquedotto Mediceo di Asciano Pisano alle fontane storiche di Pisa; dalla sorgente Badia a Cascine di Buti alle centrali idriche di Montecalvoli, La Rosa di Terricciola e Ponte alla Navetta a Pontedera, fino ai depuratori di Vaiano a Montopoli, Casciana Terme e Pisa sud: un percorso che unisce natura, storia e scienza.

Durante questo viaggio, le domande dei ragazzi stimolano curiosità e riflessione: come arriva l’acqua ai nostri rubinetti? È davvero sicura e buona da bere? Quali controlli lo garantiscono? Dove finisce l’acqua che utilizziamo ogni giorno e come ritorna nell’ambiente? Qual è il suo ruolo nei cambiamenti climatici e cosa possiamo fare noi per non sprecarla e proteggerla?

Il progetto comprende anche il concorso “Buona da Bere”, che premia i migliori elaborati delle classi partecipanti – disegni, testi, modellini e presentazioni digitali – e che sarà al centro della festa conclusiva in primavera. Le scuole avranno tempo fino al 30 aprile 2026 per inviare i propri contributi.

Le iscrizioni ad Acque Tour saranno aperte online dalle ore 8 di giovedì 18 settembre alle ore 24 di giovedì 25 settembre. Per informazioni o supporto alle adesioni è disponibile la segreteria didattica dell’associazione La Tartaruga, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, ai numeri 0587/477635 e 333/6685357, oppure via email all’indirizzo segreteria@latartarugaonline.it.

