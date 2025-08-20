Acque rinnova la rete idrica: oltre 1,5 milioni di euro per tre cantieri e 4 km di nuove condotte

Written by admin• 11:31 am• San Miniato, Attualità

SAN MINIATO- San Miniato: conclusi tre interventi strategici sull’acquedotto.

Nuove condotte in via Asmara, via XXIV Maggio e via Landeschi: servizio più efficiente e sostenibile

Opere realizzate da Acque, in parte co-finanziate dal PNRR nell’ambito del progetto “Digital4Zero”.

Tre cantieri, oltre un milione e mezzo di euro di investimenti e un obiettivo condiviso: sostituire le vecchie tubazioni, spesso soggette a guasti, per garantire un servizio idrico più efficiente, sicuro e sostenibile. Acque, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha concluso in queste settimane un importante pacchetto di interventi che ha interessato via Asmara, via XXIV Maggio e via Landeschi, sostituendo oltre 4 chilometri di vecchie condotte con infrastrutture moderne e resistenti. Grazie a queste opere, non solo si ridurranno i disagi legati alle rotture e alle interruzioni, ma sarà possibile limitare gli sprechi d’acqua e contenere i costi di manutenzione, con vantaggi concreti sia per gli utenti sia per l’ambiente.

In via Asmara, nel tratto compreso tra Ontraino e Case Nuove di Roffia, si è concluso l’intervento da 760mila euro che ha portato alla posa di 1.400 metri di nuove condotte in ghisa sferoidale, un materiale che assicura resistenza e lunga durata. I lavori hanno richiesto il superamento di ostacoli tecnici, come gli attraversamenti dei rii Pinocchio e Santa Maria, e hanno previsto anche il rifacimento degli allacci d’utenza. Mancano solo alcune piccole opere accessorie, ma le nuove tubazioni sono già pienamente operative.

In via XXIV Maggio, nel tratto tra La Serra e Bucciano, l’intervento da 400mila euro ha permesso di sostituire 600 metri di tubazioni ormai obsolete con condotte più performanti e di sezione maggiore, eliminando così i guasti frequenti e migliorando la capacità complessiva del servizio.

Gli interventi di via Asmara e via XXIV Maggio rientrano nel progetto “Digital4zero”, cofinanziato dal PNRR, che punta a migliorare l’efficienza del servizio idrico e a ridurne l’impatto ambientale ed energetico. Una volta completato l’assestamento del terreno, è prevista la riasfaltatura integrale delle strade interessate.

A Sant’Angelo, in via Landeschi, i residenti possono già beneficiare di un servizio stabile e senza interruzioni: con un investimento di 400mila euro, sono stati sostituiti 2.200 metri di rete, dall’incrocio con via Montegrappa fino alla Toscoromagnola Est, risolvendo definitivamente i problemi legati a una condotta storicamente soggetta a frequenti rotture.

Con questo nuovo pacchetto di lavori – che si aggiunge all’intervento concluso lo scorso febbraio in via Castelfiorentino, a Canneto – Acque compie un passo decisivo verso una rete idrica più moderna, affidabile ed efficiente, capace di rispondere meglio alle esigenze del presente e alle sfide future, con un’attenzione particolare alla tutela della risorsa e alla qualità del servizio.

Last modified: Agosto 20, 2025