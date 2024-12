Acque: nuovi servizi online per semplificare le pratiche idriche e segnalare guasti senza registrazione

Written by admin• 12:33 pm• Pisa, Attualità

PISA – Ora è possibile avviare le principali operazioni legate alla propria utenza idrica direttamente su www.acque.net, in pochi clic e senza necessità di registrazione.

Dall’avvio di una voltura alla richiesta per un nuovo allaccio dell’acquedotto, dalle pratiche per l’attivazione, cessazione o subentro di una fornitura, alle richieste per la domiciliazione bancaria e la bolletta web, fino alla segnalazione di guasti sulla rete idrica: sono solo alcune delle attività legate al servizio idrico integrato di Acque che, da oggi, possono essere gestite direttamente online senza la necessità di registrazione.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella “rivoluzione digitale” che il gestore del Basso Valdarno sta portando avanti da anni, migliorando continuamente il rapporto con i propri utenti attraverso nuovi strumenti digitali. Un percorso iniziato nel 2020, durante la pandemia di Covid-19, quando l’azienda ha trasformato una difficoltà in un’opportunità, potenziando canali già esistenti (come l’app MyAcque e la bolletta web) e introducendo nuovi servizi, tra cui le videochiamate. Nel contempo, è stato mantenuto alto il livello dei servizi tradizionali, come gli uffici pubblici e il call center.

Ora, con l’obiettivo di semplificare ulteriormente la vita degli utenti, Acque mette a disposizione una serie di servizi online che consentono di risparmiare tempo, evitare spostamenti e ridurre il consumo di carta e l’inquinamento. Tutte le principali pratiche legate all’utenza idrica, come allacciamenti, cessazioni, volture, bollette web e domiciliazioni bancarie, possono essere avviate direttamente sul sito www.acque.net, senza la necessità di accedere a MyAcque o di effettuare alcuna registrazione.

Inoltre, è stato introdotto uno strumento per segnalare guasti in modo rapido ed efficace. Nella sezione “Segnala un guasto” è possibile inviare segnalazioni per perdite idriche, guasti a fontanelli o problemi nella rete fognaria, sempre senza registrazione. In questo modo, i cittadini possono contribuire concretamente a rendere il servizio sempre più efficiente per tutti.

