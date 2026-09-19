Written by Settembre 19, 2026 2:06 pm San Giuliano Terme, Attualità

A San Giuliano entrata e uscita da scuola più sicure con l’impegno di volontariato e Polizia Locale

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SAN GIULIANO TERME – Tornano i volontari di Pubblica Assistenza e Misericordia del Lungomonte pisano davanti alle scuole comunali per presidiare gli attraversamenti pedonali e assistere gli alunni all’ingresso e all’uscita delle scuole.

L’opera dei volontari, coordinati dalla Polizia Locale che sarà anche impegnata direttamente negli interventi di vigilanza e assistenza, comincia lunedì mattina (21 settembre) e andrà avanti per tutto l’anno scolastico. L’intervento riguarderà le scuole comunali di Pappiana e Mezzana, dove saranno impegnati i volontari della Misericordia, quelle del capoluogo San Giuliano Terme e delle frazioni di Asciano e Metato, in cui sarà presente la Pubblica Assistenza, e le scuole di Pontasserchio che, invece, saranno presidiate direttamente dalla Polizia Locale. I volontari saranno presenti negli orari di ingresso e uscita, nei principali punti di attraversamento vicini agli edifici scolastici.

“E’ un’opera molto importante che permette ai nostri studenti di andare ed uscire da scuola in un contesto vigilato e protetto e anche un modo bello con cui, amministrazione comunale e volontariato, si mettono al servizio dei più piccoli – ha affermato l’assessora all’Istruzione Fabiana Coli-. Per questo abbiamo deciso, non solo di rinnovare, ma anche di rafforzare la convenzione con le associazioni coinvolte”.

Nella foto: l’assessora Fabiana Coli con i volontari di Pubblica Assistenza e Misericordia del Lungomonte Pisano e la Polizia Locale

Last modified: Settembre 19, 2026
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