A Pisa un autobus dedicato agli 800 anni di San Francesco

Written by Redazione• 1:41 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Un autobus interamente dedicato alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco percorre in questi giorni le strade di Pisa. Il mezzo, realizzato da Autolinee Toscane in collaborazione con l’Università di Pisa, promuove il progetto culturale “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, dialogo e fratellanza nel mondo globale”, ideato dall’Ateneo nell’ambito della rassegna “San Francesco 2026”.

L’autobus, decorato con la scritta “In viaggio con Francesco”, con il logo dell’iniziativa e con i disegni realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Russoli, è stato presentato davanti a Palazzo Vitelli alla presenza del rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi. Il mezzo circolerà sulle linee urbane ed extraurbane diventando uno spazio narrativo itinerante per diffondere il programma delle celebrazioni e i valori legati alla figura del Santo.

«Portare la rassegna sulle strade della città significa uscire dai luoghi tradizionali dell’università e incontrare le persone nella loro quotidianità – ha spiegato il rettore Riccardo Zucchi –. È un modo per condividere con la comunità i temi della fraternità, della pace e della cura del creato, particolarmente attuali, coinvolgendo anche i giovani e le scuole».

Autolinee Toscane è mobility partner dell’iniziativa e ha promosso anche il progetto “In viaggio con Francesco”, un percorso narrativo urbano che coinvolge alcune pensiline della rete cittadina di Pisa. Le fermate e diversi autobus sono stati arricchiti con illustrazioni e installazioni realizzate dagli studenti del Liceo Russoli, ispirate ai messaggi di San Francesco.

La collaborazione tra Università di Pisa e Autolinee Toscane punta a diffondere in modo accessibile i valori francescani, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della mobilità collettiva, rafforzando il legame tra cultura, territorio e servizi pubblici.

Last modified: Marzo 4, 2026