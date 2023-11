A Pisa inaugura il nuovo Conad di Via Emanuele Filiberto Duca d’Aosta

Scritto da admin• 12:22 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – L’attesa è finita per i cittadini di Pisa: inaugura giovedì 23 novembre il nuovo Conad di via Emanuele Filiberto Duca d’Aosta. Un supermercato che si distingue per modernità, servizio al cliente e convenienza, ponendo un forte accento sul localismo e sui reparti freschi e freschissimi.

L’apertura è frutto di un significativo progetto di riqualificazione che ha rivitalizzato un’area dismessa e un vecchio edificio nel cuore residenziale della città, vicino al centro storico e all’area universitaria. Un piano di recupero realizzato con cura e attenzione alla sostenibilità, che ha permesso la realizzazione di una nuova area pubblica con nuove alberature, panchine, impianto di illuminazione oltre ad un percorso ciclopedonale di collegamento tra via Emanuele Filiberto e l’area pubblica lungo le mura.

Il punto vendita si distingue per la sua offerta completa e all’avanguardia, dove l’attenzione alla sostenibilità ambientale e la valorizzazione dei prodotti locali sono prioritari. L’assortimento celebra le tradizioni enogastronomiche toscane, con oltre 300 referenze provenienti dalle migliori aziende locali, tra cui i vini e gli oli delle Cantine Pisane.

L’impegno verso il localismo si evidenzia in particolar modo nel reparto ortofrutta, con un’ampia gamma di prodotti de “I Nostri Ori” della Toscana, che esalta le eccellenze agroalimentari del territorio, con prodotti a chilometro zero. Inoltre, con l’obiettivo di offrire un percorso di spesa completa e funzionale, i clienti avranno a disposizione tutti i reparti specializzati come la pescheria, presente in modalità assistita, pronta ad offrire il miglior pescato regionale, la macelleria,fornita con una selezione di tagli nazionali ed internazionali, oltre ad un’ampia offerta di pronti a cuocere. Presente anche la gastronomia, con banco tradizionale e banco caldo, ricca di piatti ready to eat e specialità regionali, oltre a fornire lapossibilità di consumazione sul posto, sia all’interno che neglispazi esterni del punto vendita. Completano l’offerta una cantina vini con le migliori etichette locali ed un’area healtydedicata ai prodotti biologici, vegan, gluten-free e proteici.

“La guida ispiratrice di questo importante progetto di riqualificazione, è sempre stata quella di riportare all’interno di un vecchio e degradato spazio industriale, posto nel cuore della città, un mercato di quartiere che riproponga il calore ed il servizio dei mercati di un tempo, in una concezione moderna e al passo con i tempi. – Dichiara Matteo Madonna, Socio Conad Nord Ovest, descrivendo la sua visione del nuovo spazio – Vogliamo porre al centro le persone, i clienti e i loro bisogni, offrire un’esperienza di acquisto che combini qualità e freschezza dei prodotti, soprattutto quelli locali, con la convenienza, la professionalità e la gentilezza che da sempre ci contraddistinguono. La nostra, è una dichiarazione d’amore verso la nostra terra, che vediamo come un partner insostituibile nel cammino verso un futuro di qualità e sostenibilità.”

La ristrutturazione ha abbracciato le migliori soluzioni tecnologiche per la sostenibilità ambientale a partire dall’illuminazione a LED con modulazione di intensità sulla base dell’illuminazione naturale, agli impianti di refrigerazionedi ultima generazione che garantiscono un notevole risparmio energetico e una migliore conservazione degli alimenti, fino all’installazione dell’impianto per la climatizzazione con sistema VRF per un minor impatto ambientale.

Il Conad di Via Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, che impiega 40 addetti, di cui 35 nuovi assunti, si estende su una superficie di vendita di circa 800 mq, offre un ampio parcheggio da 60 posti e dispone di 3 casse tradizionali, 3 casse self, 3 torri di pagamento per la Spesa al Volo. . Si accettano buoni pasto e buoni per celiaci, oltre a offrire i comodi servizi di Spesa Online con formula Ordina e Ritira, il pagamento di bollettini e le ricariche telefoniche.

L’orario di apertura del punto vendita è dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 21:00, e la domenica dalle 8:30 alle 20:30. In occasione dell’inaugurazione, verranno offerti omaggi a tutti iclienti e buoni sconto per i nuovi sottoscrittori della carta fedeltà.

Novembre 22, 2023