A Piacenza nasce il terzo Bitcoinpoint di Swag

Piacenza (mercoledì 22 Maggio 2024) — Blockchain, criptovalute e bitcoin sono tre termini che fino ad alcuni anni fa erano praticamente sconosciuti ma che da qualche tempo stanno acquistando interesse fra gli appassionati del settore come fra semplici curiosi.

La Swag, azienda che opera nel mondo dei bitcoin, ha aperto da poco in Toscana e Lombardia dei punti dove si può familiarizzare con il mondo dei bitcoin ed anche acquistare i prodotti commercializzati dalla Swag stessa.

L’ultimo nato dei Bitcoinpoint è quello di Piacenza aperto pochi giorni fa, che porta a tre il numero dei punti di contatto con la clientela aperti sul territorio italiano da Swag.

Il Bitcoinpoint di Piacenza è stato aperto grazie alla volontà di Marco Bognanni business partner del progetto assieme ad altri 15 soci conoscitori del settore. “Abbiamo subito creduto nel progetto Bitcoinpoint di Swag perché si tratta di un format vincente, adatto ad attrarre dal curioso all’appassionato, da chi si avvicina per la prima volta al settore all’esperto” ha commentato Bognanni a margine di una inaugurazione che ha visto anche l’importante intervento del Sindaco di Piacenza Katia Tarasconi: “Questa attività vuole supportare la diffusione del Bitcoin nella provincia di Piacenza e non solo, creare interesse e ovviamente diffondere le importanti conoscenze tecniche accumulate da Swag nel corso degli anni”.

Le operazioni che si possono effettuare nel mondo dei bitcoin sono molteplici e spesso chi non è veramente esperto del settore rischia di fare molta confusione nell’ambito e di mettere in piedi operazioni che non portano risultati ma che, anzi, creano scompensi a livello economico.

Swag si ripromettere di essere un interlocutore serio e competente nei confronti di tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo delle criptovalute ma che sanno di non avere le conoscenze sufficienti per operare individualmente perché, oltre che permettere agli utenti di acquistare, vendere e gestire al meglio il bitcoin, re delle criptovalute, ma anche diverse altre valute del settore, consente ai propri utenti di noleggiare potenza di calcolo per l’estrazione dei bitcoin e di entrare nel mondo dei pagamenti business tramite SwaggyPOS, un pos dedicato alle transazioni in criptovalute.

