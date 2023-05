A Palazzo Blu Niccolò Scaffai presenta “Il sergente nella neve”

Scritto da admin• 11:21 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Il prossimo e ultimo appuntamento della rassegna sulla letteratura del ‘900 a Palazzo Blu – domenica 14 maggio – ha per protagonista lo scrittore Mario Rigoni Stern a partire dal suo romanzo più famoso, ‘Il sergente nella neve’, per poi affrontare anche altri testi dell’autore.

A presentarli sarà Niccolò Scaffai, che insegna Critica letteraria e letterature comparate all’Università degli Studi di Siena, dove dirige il Centro Interdipartimentale di Ricerca Franco Fortini in Storia della tradizione culturale del Novecento. La conferenza, come sempre, sarà intervallata da letture dal testo a cura di Elisa Proietti.

Durante l’evento si parte dall’opera più famosa di Rigoni Stern – Il sergente nella neve – per arrivare agli scritti sulla natura e il paesaggio: tra questi, in particolare, i racconti inclusi nella raccolta Uomini, boschi e api. Per mostrare come nell’opera dell’autore esista sempre una stretta relazione tra storie umane e storie naturali; eventi come le guerre e manifestazioni della natura concorrono a formare un ecosistema narrativo in cui persone, animali, piante partecipano in uguale misura e in cui il narratore stesso ha una posizione decentrata rispetto all’ambiente, che diventa il vero protagonista. Il caso di Rigoni Stern offrirà così anche l’occasione per riflettere sul nesso tra letteratura e ecologia, sul piano dei temi e delle modalità di racconto.

Il ciclo dedicato alla letteratura italiana del ‘900, , è stato curato da Maria Cristina Cabani e Alberto Casadei. L’evento è a ingresso libero, con inizio alle ore 11. È consigliata la prenotazione on line su eventbrite.it. Per info palazzoblu.it

Last modified: Maggio 9, 2023