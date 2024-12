Written by admin• 8:10 pm• Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 18 in Via Ferruccio Giovannini nel Comune di San Giuliano Terme per un incendio ad un’ autovettura.

Il personale dei VVF ha estinto le fiamme, che hanno avvolto l’auto e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi di competenza. Nell’accaduto non ci sono feriti.

Last modified: Dicembre 28, 2024