A Forcoli la 37° Edizione della Mostra Mercato dedicata al “Re del bosco” e ai prodotti del territorio

FORCOLI – Presentata oggi nella sede dell’Unione Valdera alla presenza del Sindaco Gherardini la “

“Mostra Mercato del Tartufo di Forcoli”, giunta alla 37 edizione. L’evento si svolgerà negli spazi del Centro Nuova Primavera di Forcoli i prossimi 6 – 7 – 8 Ottobre e si inserisce nella stagione delle Feste del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. Il via alla manifestazione lo darà la tradizionale Cena di Gala.



Il menù sarà a base di tartufo e

funghi porcini che permetterà anche la degustazione di vini locali (prenotazione è obbligatoria). Durante la serata verrà consegnato il “Tartufo d’Oro” premio che l’Amministrazione comunale di Palaia dedica allo sportivo toscano che più si è distinto negli ultimi mesi. Quest’anno il premio andrà a Federica Squarcini, pallavolista della Nazionale Italiana, nata e cresciuta in Valdera, protagonista di un anno ricco di successi in campionato e con la Nazionale stessa.“-



Dal sabato pomeriggio si apriranno gli stand gastronomici della Mostra, con la possibilità di acquistare tartufi, funghi porcini e tutti i prodotti delle eccellenze gastronomiche locali. Il pomerigio del Sabato sarà arricchito dalle esibizioni delle società e associazioni sportive di pattinaggio e calcio che gravitano intorno al Centro Nuova Primavera. Immancabile, per tutti gli appassionati, la cena presso il ristorante al co-

perto con menu alla carta.



La domenica mattina dalle ore 10.00 la Mostra Mercato sarà arricchita dalla presenza del mercatino artigianale, mostre fotografiche, esibizioni di danza e musica, fino alla tombola del tardo pomeriggio. Il ristorante al coperto sarà aperto sia a pranzo che a cena.

La Mostra Mercato del Tartufo di Forcoli è una vetrina importante dei prodotti di eccellenza del territorio, a partire del Tartufo Bianco Palaiese per arrivare agli altri prodotti di eccellenza del territorio, dai vini ai formaggi, fino all’olio extravergine di oliva. Un’iniziativa storica che rappresenta una straordinaria occasione di promozione anche turistica” – dichiara il Sindaco di Palaia Gherardini. “Una manifestazione possibile solo grazie all’entusiasmo dei volontari e che ci consente di assicurare le tante attività sportive del nostro centro” – conclude Roberto Fiore, vicepresidente dell’Associazione Nuova Primavera, organizzatrice dell’ evento.

“Il ringraziamento va soprattutto ai volontari, la vera anima della manifestazione, che con impegno ed entusiasmo riescono ogni anno ad organizzare questa importante manifestazione che raccoglie la cultura del nostro territorio da sempre votata alla raccolta dei tartufi. Inoltre quest’anno avremo il piacere di ospitare i nostri gemellati di Pierrevert alla cena del sabato sera”- conclude Marica Guerrini, Assessora alla Cultura Associazionismo e Gemellaggio del Comune di Palaia ”Continueranno per due interi mesi: a

partire dal 20 Ottobre e fino al 7 Dicembre

ci sarà una Rassegna Enogastronomica

con varie date nei ristoranti del territorio palaiese che proporranno specialità a base di tartufo. Per consultare il programma completo della Rassegna, si prega di visitare il sito: www.tartufodiforcoli.it

Last modified: Ottobre 5, 2023