Nasce la Pisa Card: con 24 euro ingresso a musei e monumenti della città

Written by Redazione• 3:56 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- È acquistabile da oggi la “Pisa Card musei e monumenti”, il biglietto unico che consente di visitare i principali musei e luoghi della cultura a pagamento aderenti all’iniziativa.

La Card comprende un ingresso a Palazzo Blu, alle Mura Medievali, al Museo delle Navi Antiche, ai Musei Nazionali di Palazzo Reale e San Matteo, alla Certosa di Calci, all’Orto e Museo Botanico, alle Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani” e al Museo della Grafica.

Il costo è di 24 euro. Per i turisti la Card vale una settimana nel periodo indicato al momento dell’acquisto, mentre per i residenti nel Comune di Pisa ha validità annuale. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto gli 8 anni e per le persone con disabilità.

La Pisa Card è elettronica, si acquista online sul sito pisacard.pisamo.it e viene convalidata all’ingresso delle strutture tramite QR Code. Nell’offerta è compresa anche un’ora di utilizzo gratuito delle biciclette Ciclopi, interrompibile durante le soste per le visite.

«È una giornata storica per il sistema museale e per l’offerta turistica della città – dichiara il sindaco Michele Conti –. Il biglietto unico, di cui si parlava da anni, diventa finalmente realtà grazie alla collaborazione tra istituzioni, realtà culturali e operatori del territorio. È uno strumento che permette di scoprire Pisa anche oltre i luoghi più conosciuti, collegando cultura e mobilità sostenibile».

Per l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini, la Card consentirà di promuovere in modo integrato il patrimonio culturale pisano, distribuire più equilibratamente i flussi dei visitatori e favorire una loro maggiore permanenza in città.

Il progetto, sviluppato nell’ambito della DMO e del Piano di sviluppo turistico, nasce dalla collaborazione tra Comune di Pisa, Fondazione Palazzo Blu, Musei Nazionali di Pisa, Sistema Museale di Ateneo, CoopCulture, Pisamo e Federalberghi Pisa.

Last modified: Settembre 4, 2026