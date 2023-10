A Cascina un banchetto firme del M5S per sostenere il salario minimo

Scritto da admin• 12:56 pm• Cascina, Politica, Tutti

CASCINA – Il Gruppo Territoriale Area Pisana Lungomonte Pisano Movimento 5 Stelle ha organizzato un banchetto a Cascina. Giovedì 19 Ottobre 2023 presso il Mercato Settimanale dalle ore 09:30 alle ore 12:00, per raccogliere le firme necessarie per sostenere la rapida approvazione della proposta di legge N°1275 per introdurre il salario minimo in Italia e sarà aperto a tutti i cittadini che vorranno sostenere questa iniziativa.



Si tratta di una misura che mira a garantire una retribuzione dignitosa a tutti i lavoratori, soprattutto quelli più precari e sfruttati. Il Movimento 5 Stelle ritiene che il salario minimo sia un diritto fondamentale e una forma di giustizia sociale, che contribuirebbe a ridurre le disuguaglianze e a stimolare la domanda interna.



La nostra Costituzione, all’articolo 36, parla chiaro: “Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa».

Il Movimento 5 Stelle invita tutti i cittadini a partecipare al banchetto raccolta firme e a sostenere questa battaglia per i diritti dei lavoratori.

Last modified: Ottobre 18, 2023