A 24 anni dalla scomparsa di Maurizio Alberti: “Sempre con noi!”

PISA – Oggi, 8 febbraio 2023 è una data segnata dal dolore per tutta la famiglia nerazzurra perchè ricorrono 24 anni dalla scomparsa del nostro Maurizio Alberti che l’8 febbraio 1999, ci lasciava dopo un malore sui gradoni dello stadio Picco di La Spezia.

di Antonio Tognoli

In questi anni la Curva Nord ha portato in giro per il mondo il nome di Maurizio con progetti inclusivi importanti. A Maurizio è stato intitolato anche il parco cittadino, il “Parco di Mau” nel gennaio del 2019.

E noi, come ogni anno, vogliamo ricordarlo rivolgendo un pensiero a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

Maurizio sempre con noi!

