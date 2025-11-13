Scontro al vertice in Seconda Categoria, San Prospero vs Crespina

Pisa — Fra venerdì 14 novembre e domenica 16 novembre si terranno tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del territorio pisano.
di Leonardo Miraglia
Questi gli incontri programmati:
Serie D, girone D
XII giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Correggese Calcio 1948 vs Tuttocuoio 1957
Eccellenza, girone A
XII giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Castelnuovo garfagnana vs Fratres Perignano 2019
- San Giuliano vs Cenaia 1969
Promozione, girone A
X giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- San Marco Avenza 1926 vs Urbino Taccola
Promozione, girone B
X giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Barberino Tavarnelle vs Cuoiopelli
- Cerbaia vs Colli Marittimi
- Invictasauro vs Mobilieri Ponsacco
- Orbetello vs San Miniato Basso Calcio
- Saline vs Atletico Piombino
Prima Categoria, girone A
IX giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Calci 2016 vs Atletico Lucca
- Montecarlo vs Migliarino Vecchiano
Prima Categoria, girone B
IX giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Fornacette Casarosa vs Viaccia Calcio
- Montagna Pistoiese vs Bellaria Cappuccini
- San Miniato vs Intercomunale Monsummano
- Stella Rossa vs Staffoli
Prima Categoria, girone D
IX giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Atletico Etruria vs Selvatelle
- Donoratico vs Pomarance
- Forcoli Valdera 1921 vs Rosignano Solvay 1922
- Pecciolese vs Vada 1963
- Ponsacco 1920 vs Audace Isola d’Elba
- Portuali Sorgenti vs Capannoli San Bartolomeo
- Venturina Calcio vs Geotermica
Seconda Categoria, girone G
IX giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Pisa Ovest vs Corazzano
- Ponte a Cappiano vs Castelfranco Calcio
- Porta a Lucca vs Pontasserchio
- San Prospero Navacchio vs Crespina Calcio
- Sanromanese Valdarno vs La Corte
- Santa Maria a Monte vs Aurora Montaione
- Sextum Bientina vs Capanne Calcio 1989
- Tirrenia vs Atletico Cascina
Seconda Categoria, girone H
IX giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Academy Livorno Calcio vs Castelnuovo Val di Cecina
- Palazzi Calcio vs Volterrana 2016
- Terricciola 1975 vs San Vincenzo Calcio
Terza Categoria, Pisa – girone A
VII giornata
Sabato 15 novembre
dalle 14:30
- Ponteginori 1929 vs San Frediano Calcio
dalle 15
- Legoli 1994 vs Marinese 1925
Domenica 16 novembre
dalle 14:30
- Amatori Saline vs Montefoscoli Calcio
- CEP 2025 vs Sporting Volterra
- Fabbrica Calcio 2024 vs Lajatico
- Scintilla 1945 vs Antonio Bellani
dalle 16:30
- Atletico Pisa vs Golena d’Arno
Riposa
- Filettole Calcio
Terza Categoria, Pisa – girone B
VII giornata
Venerdì 14 novembre dalle 20:45
- Giovani Fucecchio 2000 vs La Borra
Sabato 15 novembre dalle 14:30
- Treggiaia vs Castel del Bosco
- Via di Corte vs Ponte a Elsa 2005
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Città di Montopoli vs Monteserra
- La Fornace vs Atletico Le Melorie
- Marciana 2.0 vs Cerretti FC
- Santacroce Calcio vs Zambra San Vico
- Stella Azzurra vs Perignano
Terza Categoria, Livorno – girone unico
VII giornata
Sabato 15 novembre dalle 17:30
- Arena del Popolo Vada vs Sasso Pisano
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Monteverdi 2006 vs Etruschi Livorno 1983
Terza Categoria, Lucca – girone B
VII giornata
Sabato 15 novembre dalle 14:30
- Pappiana vs Calcio Galleno
Info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Novembre 13, 2025