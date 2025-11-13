Written by Novembre 13, 2025 4:09 pm Calcio dilettanti

Scontro al vertice in Seconda Categoria, San Prospero vs Crespina

HomeCalcio dilettantiScontro al vertice in Seconda Categoria, San Prospero vs Crespina

Pisa — Fra venerdì 14 novembre e domenica 16 novembre si terranno tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del territorio pisano.

di Leonardo Miraglia

Questi gli incontri programmati:

Serie D, girone D

XII giornata

Domenica 16 novembre dalle 14:30

  • Correggese Calcio 1948 vs Tuttocuoio 1957

Eccellenza, girone A

XII giornata

Domenica 16 novembre dalle 14:30

  • Castelnuovo garfagnana vs Fratres Perignano 2019
  • San Giuliano vs Cenaia 1969

Promozione, girone A

X giornata

Domenica 16 novembre dalle 14:30

  • San Marco Avenza 1926 vs Urbino Taccola

Promozione, girone B

X giornata

Domenica 16 novembre dalle 14:30

  • Barberino Tavarnelle vs Cuoiopelli
  • Cerbaia vs Colli Marittimi
  • Invictasauro vs Mobilieri Ponsacco
  • Orbetello vs San Miniato Basso Calcio
  • Saline vs Atletico Piombino

Prima Categoria, girone A

IX giornata

Domenica 16 novembre dalle 14:30

  • Calci 2016 vs Atletico Lucca
  • Montecarlo vs Migliarino Vecchiano

Prima Categoria, girone B

IX giornata

Domenica 16 novembre dalle 14:30

  • Fornacette Casarosa vs Viaccia Calcio
  • Montagna Pistoiese vs Bellaria Cappuccini
  • San Miniato vs Intercomunale Monsummano
  • Stella Rossa vs Staffoli

Prima Categoria, girone D

IX giornata

Domenica 16 novembre dalle 14:30

  • Atletico Etruria vs Selvatelle
  • Donoratico vs Pomarance
  • Forcoli Valdera 1921 vs Rosignano Solvay 1922
  • Pecciolese vs Vada 1963
  • Ponsacco 1920 vs Audace Isola d’Elba
  • Portuali Sorgenti vs Capannoli San Bartolomeo
  • Venturina Calcio vs Geotermica

Seconda Categoria, girone G

IX giornata

Domenica 16 novembre dalle 14:30

  • Pisa Ovest vs Corazzano
  • Ponte a Cappiano vs Castelfranco Calcio
  • Porta a Lucca vs Pontasserchio
  • San Prospero Navacchio vs Crespina Calcio
  • Sanromanese Valdarno vs La Corte
  • Santa Maria a Monte vs Aurora Montaione
  • Sextum Bientina vs Capanne Calcio 1989
  • Tirrenia vs Atletico Cascina

Seconda Categoria, girone H

IX giornata

Domenica 16 novembre dalle 14:30

  • Academy Livorno Calcio vs Castelnuovo Val di Cecina
  • Palazzi Calcio vs Volterrana 2016
  • Terricciola 1975 vs San Vincenzo Calcio

Terza Categoria, Pisa – girone A

VII giornata

Sabato 15 novembre

dalle 14:30

  • Ponteginori 1929 vs San Frediano Calcio

dalle 15

  • Legoli 1994 vs Marinese 1925

Domenica 16 novembre

dalle 14:30

  • Amatori Saline vs Montefoscoli Calcio
  • CEP 2025 vs Sporting Volterra
  • Fabbrica Calcio 2024 vs Lajatico
  • Scintilla 1945 vs Antonio Bellani

dalle 16:30

  • Atletico Pisa vs Golena d’Arno

Riposa

  • Filettole Calcio

Terza Categoria, Pisa – girone B

VII giornata

Venerdì 14 novembre dalle 20:45

  • Giovani Fucecchio 2000 vs La Borra

Sabato 15 novembre dalle 14:30

  • Treggiaia vs Castel del Bosco
  • Via di Corte vs Ponte a Elsa 2005

Domenica 16 novembre dalle 14:30

  • Città di Montopoli vs Monteserra
  • La Fornace vs Atletico Le Melorie
  • Marciana 2.0 vs Cerretti FC
  • Santacroce Calcio vs Zambra San Vico
  • Stella Azzurra vs Perignano

Terza Categoria, Livorno – girone unico

VII giornata

Sabato 15 novembre dalle 17:30

  • Arena del Popolo Vada vs Sasso Pisano

Domenica 16 novembre dalle 14:30

  • Monteverdi 2006 vs Etruschi Livorno 1983

Terza Categoria, Lucca – girone B

VII giornata

Sabato 15 novembre dalle 14:30

  • Pappiana vs Calcio Galleno

Info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Novembre 13, 2025
Previous Story
Montopoli celebra Pietro Leopoldo con un libro-guida inclusivo in Comunicazione Aumentativa Alternativa
Next Story
Incendio sulla copertura di un tetto domato dai Vigili del Fuoco

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti