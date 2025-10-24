8° Meeting di Bowling Special Olympics – Una giornata di sport e inclusione a San Romano

Written by admin• 9:43 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- La GAM A.S.D. A.P.S., da anni impegnata nella promozione dello sport inclusivo e nel sostegno ad atleti con disabilità intellettiva nell’ambito del movimento Special Olympics, annuncia con entusiasmo l’8ª edizione del Meeting di Bowling Special Olympics, in programma sabato 25 ottobre 2025 presso il Bowling Center Angelica di San Romano, nel Comune di Montopoli in Val d’Arno (PI).

L’evento rappresenta una significativa occasione di sport, socialità e inclusione, in cui gli atleti, accompagnati dai loro tecnici e familiari, potranno vivere una giornata di condivisione, crescita e divertimento all’insegna dei valori dello sport.

A rendere ancora più speciale l’iniziativa sarà la partecipazione degli studenti del Liceo “Marconi” di San Miniato – indirizzo Scienze Umane, che prenderanno parte come volontari, contribuendo con entusiasmo alla buona riuscita della manifestazione e arricchendo la loro esperienza formativa con un momento di cittadinanza attiva e inclusione.

L’8° Meeting di Bowling si svolgerà con il patrocinio dei Comuni del Valdarno (San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Fucecchio), della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, della UISP Zona del Cuoio e del CONI Pisa.

Fondamentale il contributo dell’Azienda Speciale Farmacie di San Miniato e del Consorzio Cuoio Depur S.p.A., che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione di questa importante giornata dedicata allo sport e all’inclusione.

Un sentito ringraziamento va anche a chi, da anni, affianca la GAM con dedizione e presenza costante: l’Associazione Arcieri “La Rocca”, la Pro Loco di Montopoli (con il coinvolgimento del Gruppo Musici), la Pubblica Assistenza di Montopoli in Val d’Arno, l’associazione culturale ASCA e l’Amministrazione comunale di Montopoli, sempre disponibile e collaborativa.

Un grazie particolare al Lions Club San Miniato, per la vicinanza e il sostegno dimostrati nel tempo nei confronti dei nostri atleti.

Saranno presenti circa 80 atleti Special provenienti da tutta la Toscana.

A ciascuno verrà consegnato un omaggio offerto dalla Farmacia Comunale Civitas di Montopoli in Val d’Arno e dal CONI Provinciale di Pisa, oltre a una medaglia realizzata e donata dalla UISP Zona del Cuoio.

Ogni team riceverà inoltre una targa in cuoio, simbolo del territorio, donata da Natural Tannery Srl e lavorata da Melissa Srl di Ponte a Egola, un manufatto unico che rappresenta l’identità e la tradizione della zona del cuoio.

Per tutti i partecipanti non mancherà un dolce pensiero: i biscotti offerti dal Panificio Luongo di Ponte a Egola.

Il team di atleti, familiari e volontari lavora da mesi alla preparazione dell’evento, con entusiasmo e spirito di collaborazione, coinvolgendo attivamente la comunità locale.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, che potrà partecipare alla sfilata inaugurale di apertura dei giochi e condividere con gli atleti la gioia di una giornata in cui lo sport si conferma strumento di inclusione, solidarietà e partecipazione.

Ancora una volta, lo sport dimostra la sua forza nel unire istituzioni, scuole, associazioni e cittadini intorno a un obiettivo comune: costruire una comunità più accogliente, consapevole e attenta al valore di ogni persona.

