“100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia”: inaugurata la mostra a Palazzo Gambacorti

Written by admin• 4:17 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA- Da questa mattina è visitabile nell’atrio di Palazzo Gambacorti la mostra “100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia”, un’esposizione che ripercorre i tanti passaggi della storica corsa ciclistica nella città della Torre. L’iniziativa, aperta fino a martedì 20 maggio – giorno della tappa a cronometro “Lucca–Pisa ITT Tudor” – celebra il legame tra Pisa e la “Corsa Rosa” attraverso immagini, memorie e racconti.

Durante l’inaugurazione è stato premiato il vincitore del contest fotografico legato alla mostra: Alessandro Giani, autore dello scatto che il 20 maggio 1980 immortalò Francesco Moser in maglia rosa mentre sfrecciava sotto le mura pisane. Giani ha ricevuto in premio una bicicletta elettrica offerta da Pisamo.

«Questa mostra testimonia la profonda passione che i pisani nutrono per il Giro d’Italia – ha dichiarato il sindaco Michele Conti –. Abbiamo invitato i cittadini a recuperare fotografie e ricordi nascosti nei cassetti, ed è emersa una collezione di grande valore affettivo, che racconta il forte legame tra Pisa e il ciclismo. Un piccolo ma significativo tassello nel percorso che ci porterà ad accogliere di nuovo il Giro, dopo 45 anni di assenza».

Anche l’assessore allo sport Frida Scarpa ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione nel costruire un clima di festa attorno alla tappa pisana: «Stiamo lavorando a molte iniziative per far crescere l’attesa. Il contributo dei cittadini è stato fondamentale: hanno condiviso ricordi preziosi che rendono il Giro non solo un evento sportivo, ma un momento di partecipazione collettiva».

All’interno del catalogo della mostra trovano spazio anche i racconti dei passaggi del Giro a Pisa tratti da due importanti testate locali: Il Tirreno, con un testo firmato da Luca Cinotti, e La Nazione, con un articolo a cura di Paola Zerboni.

Le immagini esposte raccontano il tifo e l’entusiasmo lungo le strade, la fatica degli atleti, i passaggi del gruppo sull’Aurelia, ma anche scene di quiete e umanità, come Gino Bartali all’Arena Garibaldi circondato dai tifosi, Fausto Coppi tra i bambini del collegio Nissim a Marina, o Paolo Bettini che attraversa il ponte di Mezzo da campione del mondo.

La mostra, curata da Fabio Muzzi, è a ingresso libero e resterà aperta dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30.

Last modified: Maggio 9, 2025