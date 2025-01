XVII Concorso Internazionale di Composizione Sacra Anima Mundi: bando e partecipazione aperti

Written by admin• 10:07 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – L’Opera della Primaziale Pisana, insieme alla Rassegna di Musica Sacra Anima Mundi, bandisce il XVII Concorso Internazionale di Composizione Sacra Anima Mundi.

La Rassegna Anima Mundi è uno degli eventi di riferimento a livello internazionale per la musica sacra, e il concorso omonimo nasce con l’obiettivo di valorizzare la storica tradizione musicale della Cappella Musicale del Duomo di Pisa. L’Opera della Primaziale Pisana, infatti, ha come uno dei suoi obiettivi principali la promozione della conoscenza e della diffusione della storia e dell’arte, in tutte le sue forme e manifestazioni, legate al complesso monumentale.

Per questa edizione, il testo scelto per la composizione è il Salve Regina, da sviluppare per soprano solista, coro a quattro voci SATB, con accompagnamento di organo e quintetto d’archi (violino primo, violino secondo, viola, violoncello e contrabbasso). La durata della composizione dovrà essere tra i 10 e i 12 minuti. Pur nella libertà di scelta dello stile e del linguaggio, i partecipanti dovranno considerare che le opere saranno giudicate non solo per il loro valore artistico intrinseco, ma anche per la loro funzionalità e adeguatezza in un contesto liturgico parrocchiale. A tal fine, è richiesta anche una versione ridotta per solo organo, in sostituzione dell’orchestra, da allegare alla versione strumentale completa.

Il concorso è aperto a compositori di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età, che siano in possesso di un diploma accademico di primo livello, diploma di laurea o diploma di Conservatorio in Composizione, o che siano iscritti a un corso di composizione presso un Conservatorio musicale italiano o un Istituto pareggiato. Possono partecipare anche coloro che hanno un titolo di studio equivalente conseguito all’estero. Ogni partecipante potrà presentare una sola partitura originale, che non sia stata mai pubblicata, eseguita o registrata precedentemente.

I materiali per la partecipazione devono essere inviati entro e non oltre il 16 aprile 2025 alla segreteria del concorso.

La giuria, composta da musicisti e compositori di fama internazionale e presieduta dal Direttore Artistico della Rassegna Anima Mundi, assegnerà al vincitore un premio di € 5.000,00 e il brano vincitore sarà eseguito all’interno della programmazione della Rassegna Anima Mundi, nella Cattedrale di Pisa, nel settembre 2025.

Il bando completo e il modello di domanda sono disponibili sul sito ufficiale dell’Opera della Primaziale Pisana: www.opapisa.it.

