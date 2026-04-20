Written by Aprile 20, 2026 6:33 pm Pontedera, Eventi/Spettacolo, Sport

Volley, Gruppo Lupi Pontedera vince 3-0 e resta in corsa per i playoff

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PONTEDERA- Prestazione convincente in trasferta per la Gruppo Lupi Pontedera, che al Pala Parenti di Santa Croce sull’Arno supera con un netto 3-0 la Codyeco Lupi Siena e mantiene il secondo posto in classifica.

Una vittoria fondamentale per i pontederesi, chiamati a conquistare l’intera posta in palio per tenere a distanza le inseguitrici e continuare a inseguire l’obiettivo playoff. Nonostante la pressione iniziale e un campo tradizionalmente ostico, la squadra di coach Bulleri ha risposto con una prova solida e concreta.

Determinante la qualità in ricezione e al servizio, insieme a un’efficace fase muro-difesa che ha permesso agli ospiti di gestire i momenti chiave del match. Buona anche la distribuzione di gioco e l’efficacia offensiva. I padroni di casa hanno provato a restare in partita, soprattutto nel primo e nel terzo set, mentre il secondo parziale è stato dominato da Pontedera.

Soddisfatto a fine gara l’allenatore, che ha sottolineato la maturità della squadra: “Non era scontato vincere qui, soprattutto con l’obbligo dei tre punti. I ragazzi sono stati concentrati e hanno messo in campo quanto preparato, facendo la differenza in ricezione e nella fase muro-difesa”.

Adesso testa al prossimo impegno, con Pontedera attesa da una sfida impegnativa contro la Sir Safety Perugia.

Last modified: Aprile 21, 2026
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