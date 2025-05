Vicopisano, tragico epilogo per il 73enne scomparso: trovato morto dopo tre giorni di ricerche

Written by admin• 10:49 pm• Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa, Vicopisano

VICOPISANO – Si sono concluse le ricerche del 73enne disperso da mercoledì 30 aprile nella zona collinare di Caprona, nel comune di Vicopisano. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di giovedì 1° maggio dalla squadra cinofila dei Vigili del Fuoco, che da giorni era impegnata nelle operazioni di ricerca.

L’allarme era scattato intorno alle 15 del 30 aprile, quando l’uomo si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche sono partite da via delle Cave, dove era stata segnalata la sua ultima presenza. Fin da subito è stato attivato un imponente dispositivo di soccorso, composto da squadre dei Vigili del Fuoco, esperti in topografia applicata al soccorso, unità cinofile, piloti di droni e l’elicottero del reparto volo di Arezzo. Sul posto anche i Carabinieri e numerose associazioni di volontariato del territorio.

Il ritrovamento è avvenuto in una zona impervia, rendendo necessario l’intervento di personale specializzato e l’utilizzo di tecniche speleo-alpinistiche per il recupero della salma, conclusosi in serata.

Secondo quanto appreso, l’allontanamento sarebbe stato volontario. Resta ora da chiarire ogni dettaglio sul contesto e le cause del decesso.

Last modified: Maggio 3, 2025