Viabilità Ansa dell’Arno-Riglione, Rollo e Cateni: “Opera utile, ma servono approfondimenti e correttivi”

Written by Redazione• 1:59 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di “Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia” e “PSI-Avanti X” relativo al dibattito sulla nuova viabilità tra l’Ansa dell’Arno e Riglione.

Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia e PSI-Avanti X intervengono nel dibattito sulla nuova viabilità tra l’Ansa dell’Arno e Riglione, esprimendo una valutazione complessivamente favorevole all’obiettivo perseguito dall’amministrazione pisana, pur sottolineando la necessità di approfondimenti e possibili correttivi sul tracciato proposto.

Pur trattandosi di un’infrastruttura che ricade interamente nel territorio del Comune di Pisa, e rispetto alla quale le scelte competono all’amministrazione pisana, secondo i due gruppi l’opera avrebbe effetti diretti anche sui cittadini cascinesi dell’Ansa dell’Arno, che ogni giorno condividono le stesse criticità di mobilità.

«Non intendiamo sostituirci al Comune di Pisa nelle proprie competenze – afferma Dario Rollo, capogruppo consiliare di Valori e Impegno Civico-LeD – ma riteniamo doveroso esprimere una valutazione politica su un’infrastruttura che inevitabilmente avrà ricadute anche sui residenti dell’Ansa dell’Arno».

Per Rollo, il tema riguarda una criticità che si trascina da anni.

«Da tempo assistiamo a una crescita urbanistica significativa senza un adeguato potenziamento dei collegamenti – prosegue – e oggi le conseguenze sono evidenti: traffico congestionato, attraversamento obbligato di Riglione e qualità della vita penalizzata».

Nel merito, Rollo condivide la necessità di individuare una soluzione, pur chiedendo miglioramenti al progetto.

«Alcuni aspetti devono essere approfonditi, in particolare nel collegamento verso la Tosco Romagnola, così da limitare gli impatti sul tessuto commerciale e sulla vivibilità della zona. Migliorare un’opera è sempre possibile; fermarsi al semplice rifiuto, invece, non aiuta nessuno».

Ad alimentare il dibattito politico è anche la posizione assunta da una parte della sinistra e da AVS, rispetto alla quale interviene Stefano Cateni, rappresentante di PSI-Avanti X.

«Colpisce una certa incoerenza politica – osserva Cateni –. Quando si parlava del nuovo ponte sull’Arno, AVS Cascina si schierò contro. Oggi arrivano nuove contrarietà anche rispetto a ipotesi di viabilità alternativa. A questo punto è legittimo chiedersi quale sia la proposta concreta».

Secondo Cateni, il rischio è che il confronto si riduca a una contrapposizione di principio.

«Se il ponte non andava bene e neppure una nuova strada può essere presa in considerazione, quale sarebbe la soluzione? Continuare a lasciare migliaia di persone senza alternative e concentrare il traffico all’interno dei centri abitati? L’impressione è che per certa sinistra il principio sia sempre lo stesso: dire no a prescindere, salvo poi non indicare alcun percorso realmente praticabile».

Per Rollo e Cateni, il confronto pubblico dovrebbe concentrarsi sulle soluzioni e non sulle contrapposizioni ideologiche.

«La tutela ambientale è un valore che condividiamo pienamente – concludono – ma non può trasformarsi in un alibi per l’immobilismo. Ridurre le code, distribuire meglio i flussi di traffico e alleggerire la pressione sui quartieri residenziali significa anche migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità».

Da qui l’invito a chi contesta l’opera a indicare proposte alternative.

«Chi contesta ogni infrastruttura ha il dovere politico di spiegare ai cittadini quale alternativa propone. Perché governare non significa soltanto opporsi, ma assumersi la responsabilità di indicare una strada percorribile».

Last modified: Giugno 29, 2026